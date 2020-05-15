إطلالة حواجب رائعة تبقى ثابتة طوال اليوم مع "بنفت كوزمتكس"

من إعداد يارا أيوب، خبيرة الحواجب الإقليمية لدى "بنفت كوزمتكس"

تمامًا كالأساليب الروتينية اليومية التي نتبعها في حياتنا، لمكياجنا أيضًا روتينه الخاص. وعادة ما تتمثّل الخطوة الأولى في إعداد بشرة الوجه، أمّا الخطوة الأخيرة فهي في العادة تثبيت المكياج لضمان بقائه في مكانه. وفي حين أنّ معظم السيّدات يقلقن بشكل عام بشأن تثبيت بقية مكياجهنّ، إلّا أنّ أيًا منهنّ لا تهتمّ بالتأكد من ثبات إطلالة حاجبيها.

تخيّلي بأنّ كلّ الجهد الذي بذلتيه لتنفيذ إطلالة حاجبيك الرائعة والحصول على الشكل والكثافة الأمثل، يُمكن أن يذهب هباء في مجرّد ساعات! ثقي بي، إنّ الحرص على اختيار مستحضرات الحواجب المناسبة التي تتميّز بطول الثبات والتحمّل لا يقلّ أهمية عن بقية مكياجك.

كلّ ما ستحتاجين إليه هو ثلاثة مستحضرات للحرص على ثبات حاجبيك طوال اليوم:

- جِل Ka-BROW! الكريمي الملوّن للحواجب

- مستحضر البرايمر المغذي للحواجب BROWVO!

- جِل الحواجب الشفّاف 24-Hour Brow Setter Clear Brow Gel!

الخطوة الأولى: قومي بتهيئة حاجبيك. معظم الناس لا يعلمون حتى بوجود مستحضرات برايمر خاصة بالحواجب. لا تقلقي، فمستحضر البرايمر المغذي للحواجب BROWVO! من بنفت كوزمتكس سيضمن المحافظة على إطلالة حاجبين متقنة طوال اليوم. كلّ ما عليك فعله هو تمشيط حاجبيك بالجِل في الاتجاه الطبيعي لنمو الشعر. وأروع ما في هذا المستحضر أنّ تركيبته تحتوي على الكيراتين وبروتين الصويا اللذين يغذّيان شعيرات حاجبيك وينعّمانها. وكما يُعزّز أي برايمر تأثير أي مستحضر مكياج يُطبّق فوقه، فإنّ برايمر الحواجب هذا سيُعزّز لون وتأثير مستحضرات الحواجب التي تستخدمينها. إنّها خطوة بسيطة لكن أساسيّة لتثبيت إطلالة الحاجبين.

الخطوة الثانية: استعملي جِل Ka-BROW! لملء حاجبيك. ابدئي باستخدام الفرشاة المائلة الخاصة بالمستحضر لرسم محيط الحاجب من أوله وصولًا إلى القوس. وعزّزي إتقان الإطلالة عبر إبراز ذيل الحاجب من القوس إلى الطرف. ولإضفاء مظهر طبيعي متدرّج على الحاجب، اعمدي إلى ملئه من طرفه حتى أوله عن طريق رسم خطوط رفيعة بشكل سريع. أكثر ما أحبّه في مستحضر Ka-BROW! هو تركيزه العالي من الأصباغ ومقاومته للماء وثباته لمدة 24 ساعة!

الخطوة الثالثة: طبّقي جِل الحواجب الشفّاف 24-Hour Brow Setter Clear Brow Gel! على حاجبيك عبر تمشيط كلّ حاجب به من أوله إلى طرفه لتثبيت الإطلالة. ثمّ انتقلي إلى استخدام الجانب المزوّد بشعيرات قصيرة لترتيب شكل الحاجب. وكما يدلّ اسمه، يقوم هذا الجِل الشفّاف بتثبيت حاجبيك لمدة 24 ساعة! ستضمنين بذلك ألّا تتأثر إطلالة حاجبيك أو تتغيّر بعد ساعات قليلة.

هذا كلّ ما في الأمر! ثلاثة مستحضرات بسيطة وسهلة الاستخدام لمنحك حاجبين رائعين طوال اليوم!

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