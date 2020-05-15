دار Louis Vuitton تشتري ثاني أكبر حجرة ماس خام في العالم

اشترت دار Louis Vuitton الفرنسية ثاني أكبر حجرة ماس خام في العالم وأعلنت التعاون مع مؤسسة Lucara Diamond وشركة HB of Antwerp بهدف تحويل هذا الحجر الماسي بعيار 1758 قيراط، إلى مجموعة مجوهرات.

تتميّز هذه الماسة بجودتها العالية الشبيهة بجودة الأحجار الكريمة والماس الأبيض، وتحتل المرتبة الثالثة من ناحية عيار أحجار الماس، وتحديداً بعد حجر Cullinan بعيار 3106 قيراط.

أُطلق على هذه الماسة إسم Sewelô في اللغة التسوانية وهذه التسمية تعني "اكتشاف نادر" في اللغة العربية. اكتُشفت في منجم Karowe المعروف بجودته وحجم الأحجار الضخمة، كما و يتم استخدام أحدث التقنيات المبتكرة فيه، والإهتمام بالاستدامة وسلامة العمال. من الجدير ذكره، أن خصائص Sewelô تتطلّب تقنيات نانو جديدة لتحويلها إلى حبيبات صغيرة بدلاً من المعدات التقليدية.



تتميّز هذه الماسة بحجمها الكبير الشبيه بكرة التنس، لونها، شكلها وتكوينها، كما وأنّها مغطاة بطبقة رقيقة جداً من الكربون الأسود. إضافة إلى ذلك، تعتبر معجزة من الطبيعة بسبب جمالها الغامض ولمعانها: هذا الإكتشاف غير الإعتيادي يتماشى تماماً مع أسلوب لويس فيتون المغامر والمبدع.

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من جهة أخرى، بفضل حجم هذه الماسة الكبير، تخطط لويس فيتون باغتنام هذه الفرصة وتوفير خدمة إنشاء حبيبات ماس صغيرة من هذا الحجر بمختلف الأشكال بحسب طلب الزبائن. بهذه الطريقة، سوف يشارك الزبائن النقلة الإبداعية بأكملها منذ أن أكتُشف هذا الحجر الإستثنائي وصولاً إلى تحويله إلى قطعة مجوهرات راقية.

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