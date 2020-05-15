5 موديلات أحمر شفاه مناسبة لكافة الأذواق

منتج جمالي يعتبر الصديق المقرّب لكل سيّدة. لا يكتمل المكياج من دونه ويمنح الإطلالة لمسة خاصة، إن كانت كاجوال أو رسميّ: إنّه أحمر الشفاه. بكلّ تدرجاته، يزيد منتج المكياج هذا رونق على الشفتين، ليجعلهما مرسومتين بشكل دقيق، وممتلئتين أكثر، إذا أتقنت تطبيقه بالطريقة الصحيحة. نظراً لأهمية هذا المستحضر ضمن الروتين الجمالي للمرأة، سنعرض لك 5 موديلات أحمر شفاه مختلفة تمدح كافة إطلالاتك.

طريقة تطبيق أحمر شفاه أومبري وبراق

تطبيق أحمر شفاه أومبري وبراق قد يكون خطوة دقيق، لكن في ما يلي سنعرض لك خطوات سهلة يمكنك اتباعها لتضمني الحصول على أحمر شفاه مثاليّ.

بواسطة فرشاة صغيرة طبّقي لون أحمر شفاه بنفسجيّ عند الأطراف وادمجيه جيّداً نحو الوسط.

طبّقي بعدها أحمر شفاه أحمر عند منتصف الشفاه في قسمها العلويّ وتأكدي من إبقاء الوسط نظيف. لا تغطّي اللون البنفسجيّ بالكامل عند الأطراف.

بواسطة فرشاة صغيرة ادمجي اللونين الأحمر والبنفسجيّ جيّداً لتتخصلي من أي خطوط ظاهرة.

نظّفي وسط الشفاه بواسطة عود قطني.

طبّقي في الوسط أحمر شفاه باللون الورديّ القويّ وادمجي بعدها الأطراف جيّداً.

كخطوة نهائيّة طبّقي الغليتر على الشفاه.

طريقة تطبيق أحمر شفاه أومبري

أحمر الشفاه الأومبري يمنح شفتيكِ حجماً كبيراً وتأثيراً ثلاثيّ الأبعاد. يمكن تطبيق هذه الخدعة البصريّة في لمكياج من خلال استخدام لونين مختلفين من أحمر الشفاه.

طبّقي أحمر شفاه مائل إلى اللون البني على كامل الشفاه.

الجئي إلى أحمر شفاه أفتح وطبّقيه عند وسط الشفاه.

ادمجي اللونين سوياً للتخلّص من أي خطوط ظاهرة.

أعيدي تطبيق اللون البني الأساسيّ عند أطراف الشفاه للون أقوى وتأثير أومبري أوضح.

طريقة تطبيق أحمر شفاه أحمر

نعم للروج الأحمر في كلّ الأوقات! فهذا التدرّج من اللون يعطي شفتيكِ جاذبية لا مثيل لها، طبعاً إذا طبّقته بالطريقة الصحيحة. سنعرّفك على طريقة سهلة تضمن لك الحصول على تطبيق مثالي في كلّ مرّة:

الجئي إلى سكراب وقشّري شفاهك جيّداً قبل تطبيق الروج. هذه الخطوة ستخلّصك من كلّ التشققات وتضمن لك تطبيق مثالي.

اختاري بعدها أي تدرّج من أحمر الشفاه الأحمر وطبّقيه على كامل الشفاه بالطريقة الاعتياديّة.

طريقة تطبيق أحمر شفاه لامع

Advertisements

تطبيق أحمر شفاه لامع لا يتطلّب الكثير من الخطوات لكن قد يظهر أحياناً بطريقة غير جذابة وفوضويّة. في ما يلي سنعرّفك على طريقة للحصول على تطبيق مثالي في كل مرّة.

طبّقي الكونسيلر على كامل الشفاه وادمجيه جيّداً للتخلّص من أي تصبغات.

حدّدي بعدها شفاهك عند الأطراف ومن الوسط لخلق بعد ثلاثي بشفاه محدّدة وأكبر.

طبّقي أحمر شفاه بلون حياديّ على كامل الشفاه.

طبّقي القليل من الهايلايتر على كامل الشفاه ثم ضعي الغلوس للمسة من اللمعان والجاذبية.

طريقة تطبيق أحمر شفاه نويد

إذا أدت أن تجعلي شفاهك أكثر امتلاءً، فالجئي إلى هذه الطريقة السهلة بواسطة المكياج وتحديداً من خلال أحمر الشفاه النيود لتكبير الشفاه.

حددي الشفاه عند الأطراف الخارجيّة.

بواسطة قلم تحديد الشفاه ارسمي خطوط في الوسط وعند الجوانب بلون بني.

املئي الفراغ بين الخطوط بأحمر شفاه حياديّ.

أعيدي تحديد الخطوط في وسط الشفاه وعند الأطراف لتبدو أوضح.

قد يهمك ايضاً:

أفضل درجات أحمر الشفاه النود مناسبة لكل أوقات

تعرفي علي أجمل ألوان أحمر الشفاه لشتاء 2020