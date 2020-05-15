"الفولار" اكسسوار عصري يليق بإطلالات الصيف

تتنوع الاكسسوارات التي تبتكرها الماركات العالمية لإضفاء لمسة مميزة على إطلالة المرأة، وتتنافس كل ماركة على إنتاج الإكسسوار الذي يجذب المرأة العصرية التي لا ترضى بالإطلالة العادية .

إلا أنّ دور الازياء والمصممين العالميين باتوا يميلون إلى اعتماد إكسسوارات كانت تعتمد في السنوات السابقة وإضفاء لمسةٍ عصريّة عليها وتجديد الموديلات فيها .

ومن أبرز الإكسسوارات الرائجة حالياً هي موضة الوشاح الذي كان موضةً رائجة في سنوات القرن الماضي إلا أنه اليوم بات متواجداً لدى أكبر دور الأزياء.

وبات الوشاح الذي يزين رقبة السيدة بديلاً عن قطعة المجوهرات التي قد تفضّل السيدة الإستغناء عنها في حياتها اليومية وباتت تهتم باختيار ألوانه وتصميماته ونقشاته ما دفع دور الأزياء إلى إيلاء الوشاح الاهتمام اللازم وتجديد تصميماته ونقشاته بهدف إرضائها.

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إليكم مجموعةً مختارةً لأبرز تصميمات الأوشحة من دور الأزياء العالمية .

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