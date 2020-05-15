ضعي القهوة في الشامبو وشاهدي ما يحدث لشعرك

تغفل الكثير من الفتيات فوائد القهوة للشعر، فهي طريقة صحية امنة لتنظيف فروة الرأس،

وإزالة القشرة الدهنية، ومنح بصيلات الشعر بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعدها على النمو بشكل طبيعي وتقليل تساقط الشعر.

نصح موقع brightside بإضافة القهوة للشامبو واستخدامه كخليط فعال في تنظيف الشعر و فروة الرأس، إليكي طريقة استخدام القهوة للشعر :

- قومي بتسخين كوب من الماء.

-بعد أن يبرد قليلًا ضيفي له 2 ملعقة من القهوة المطحونة.

- ضيفي كوب الماء بالقهوة إلى عبوة الشامبو الخاص بك.

- احرصي على أن يكون الشامبو طبيا، ولا يحتوي على مواد عديدة تضر بشعرك.

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-اتركي القهوة في الشامبو ساعتين قبل استخدامه.

- عند الاستحمام، قومي بوضع كمية من الشامبو المضاف له القهوة على شعرك ودلكي فروة رأسك جيدًا به.

- القهوة في الشامبو تساعد على التخلص من قشرة الشعر، وفتح مسام بصيلات الشعر.

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