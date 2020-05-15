A.J Jewelry تصاميم تعكس القيم التقليدية

تأتي مصّممتا المجوهرات الراقیة السعودیتان، العنود والجازي الثنیّان، من خلفیّة فنیّة قویّة إذ ساهم والداهما بشكل كبير بالتأثير على شغفهما من خلال الزيارات المنتظمة للمعارض والمتاحف حول العالم. تأسست مجوهرات AJ في الخبر في شهر مايو 2015.

نالت كل من العنود والجازي شهادة جامعیّة في الإدارة المالیّة، ونما شغفهما بالمجوهرات لتنالا شهادة في تصمیم المجوهرات معتمدة من معهد الأحجار الكريمة الأميركي.

وقد استلهمتا تصميماتهما بشكل أساسي من القیم العائلیّة التقلیدیّة التي تقوم على تقدیم الهدايا وتناقل المجوهرات من جیل إلى آخر كرمز للحبّ والدعم. ومن خلال مجوهراتهما، خلقتا طریقة للحفاظ على هذه القیم مع إدخال الحداثة إلى المجموعات لتنال إعجاب الأجیال الأكثر شباباً التي نادراً ما تتكرّر فيها هذه القیم.

أمّا قطعة المجوهرات الراقیة الأولى التي قامتا بتصميمها فكانت السوار الشریط، الذي نفذ فوراً بعد عملیّة إطلاقه الأساسية. تتوفّر السوارات المتراصة من توقيع AJ بمختلف ألوان الذهب الزهري، الأصفر والأبيض، مرصّعة بحبوب صغيرة من الألماس. وقد استوحتا كلّ من التصميمات الثلاثة الفريدة من الأجواء القريبة من قلبيهما ووطنهما، كالكثبان الرملیّة المتموّجة، سماء الصحراء الملیئة بالنجوم والهندسة المعماریّة لمسقط رأسيهما. وقد إختارتا الذھب عیار 18 قیراط لغشاء أكسیدي غني، أزلي ویمكن وضعه دائماً.

ومع تطوّر مجموعات مجوهرات AJ، تُصمّم كلّ قطعة محلیّاً وتُصنع بحرفیّة عالیة الجودة. وقد تشعّبت المجموعة نحو الأحجار الكریمة المفعمة بالألوان، كأحجار الملكیت، التي یتمّ اختيارها یدویاً وقصّها لتكون لافتة للنظر ومعاصرة في الوقت نفسه. فهما تصمّمان مجوهراتهما للحیاة الیومیّة، إذ تتمیّز بتصمیم مرح، یجمع بین الإختلاط والتطابق والهدوء.

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