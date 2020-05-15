3 حقائب رائجة عمليّة وعصرية بلمسات ملفتة

It Pieces! هذه هي التصاميم التي تبحث عنها كل مواكبة موضة، فحصولها عليها هي بمثابة الورقة الرابحة التي تكمّل إطلالاتها. تنسيق بسيط أم مبتكر، قطعة واحدة من تصاميم الموسم كفيلة بأن تنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر. الأكسسوارات تحتلّ الصدارة بين تصاميم الموسم أو الـIt pieces وقد اخترنا لكِ من بينها 3 حقائب ملفتة تحاكي أذواقاً مختلفة.

حقيبة 30Montaigne من Dior

حقيبة عابرة للزمن، ذات أسلوب عصري وأنثوي، يجب أن تكون على لائحة أمنياتكِ هذا الموسم. شنطة مصنوعة من الجلد، ذات أطراف مطرّزة وطريقة إغلاقها قابلة للطيّ. أمّا الحزام فهو قابل للتعديل ومؤلّف من الجلد والسلاسل. تتميّز هذه النسخة من 30Montaigne بتفاصيلها الملفتة مثل اسم المجموعة المحفور على الحقيبة من الخلف. احملي هذه الشنطة على كتفكِ أو كـCrossbody، ونسّقيها مع إطلالتكِ الكاجوال والكاجوال شيك. الفاشينيستا والنجمات اعتمدنَ هذه الحقيبة ليؤكّدنَ أن هذا الموديل هو حتماً من بين قطع الموسم

حقيبة 19Maxi Flap من Chanel

حقيبة مستطيلة وكبيرة الحجم، تتميّز بقماشها المبطّن وطريقة إغلاقها القابلة للطيّ. يمكنكِ أن تحمليها على كتفكِ بطريقةٍ طويلة أم قصيرة وذلك نظراً للحمالتين، كل واحدة منها بطول مختلف. هذا ويمكنكِ أن تحمليها كحقيبة يد أو كـCrossbody. لا تتردّدي في تنسيقها في كافّة إطلالاتكِ! الفاشينيستا سيعلّمنكِ طرق تنسيقها إذ لجأن إليها في لوكاتهنّ الكاجوال، الكاجوال شيك والرسميّة

حقيبة 2000Nylon منPrada

صحيح أن هذه الحقيبة ليست بجديدة، لكن دار Prada أطلقت نسخة حديثة منها هذا الموسم، حيث اتّسمت بالمزج بين أقمشة مختلفة. تصميم صغير، عصري وعملي إذ أنه سهل الحمل. السبب الإضافي الذي سيدفعكِ إلى انتقاء هذه الحقيبة، هو أنها تناسب إطلالاتكِ كافة، النهارية والليلية ومتوفّرة بـ7 ألوان مختلفة مثل الأزرق، الأسود، البيج والأحمر. استوحي من علا فرحات وNegin Mirsalehi وBrittany Xavier.

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