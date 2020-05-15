إليكِ أسرار المكياج العربي القوي

ملامح الصبيّة العربية تتطلب مكياجًا خاصًّا لإبرازها، إذ يغلب الطابع الخمري على لون البشرة، ومع العيون الداكنة اللون الواسعة، والشفاه الكبيرة،

كل هذه التفاصيل الصغيرة تحتاج لمكياج بأسلوب عربي قوي، ليناسب الوجه الشرقي.

اعتمدي هذه الصيحة الأنسب لملامح وجهِك.

خطوات سهلة لعمل المكياج العربي القوي

- استخدمي كريم أساس عالي الجودة، وبتغطية كاملة، ويفضل أن يكون بلونين، واحد مقارب للون بشرتِك، والآخر داكن قليلًا،

ومن ثم توزيعه على بشرتكِ على أن تضعي الفاتح في الأماكن التي تودين إبرازها، بينما الداكن، في الأماكن التي تودين أن تبدو أنحف أو أصغر.

- ثم ابدئي بوضع الكونسيلر ذي الجودة العالية، بشكل مثلّث تحت العينين،

ووزّعيه بشكل متساوٍ، مع كريم الأساس، بالضغط من دون المسح، لكي تحصلي على نتيجة مرغوبة

- ضعي ظل الجفون الترابي، فوق الجفن العلوي، ثم استخدمي الألوان الداكنة كالأسود والبني، ولكن إن كانت عيناكِ ضيّقتين، لا تكثري من الأسود،

واعتمدي على الألوان الترابية أكثر، وقومي بعمل سحبة بالأيشادو لتوسيع عينيكِ،

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واستخدمي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي، وفوق الجفن العلوي.

- ابدئي برسم الحواجب بقلم الحواجب الداكن البني، ولكن ابتعدي عن الأسود حتى لا تبدي غريبة الشكل، حتى وإن كانت حواجبكِ سوداء اللون.

- الرموش الكثيفة هي عنوانكِ لإبراز جمال عينيكِ، وهي أساس في المكياج العربي القوي،

إما أن تعتمدي على رموشكِ الكثيفة بـ الماسكرا، أو تضعي الرموش الاصطناعية، على كلا الجفنين.

- استخدمي أحمر الخدود الوردي أو البرونزي وابدئي بسحبه عند عظمتي الخد،

ولكن لا تكثري منه إن كان وجهكِ نحيفًا للغاية، مع لمسة بسيطة منه على الأنف الطويل، وإن كان عريضًا ضعي على كلا الجانبين فقط، وليس في المنتصف.

- اعتمدي على أحمر الشفاه المات، فهو الأنسب للمكياج القوي الصارخ، بالألوان الصريحة كالأحمر والنبيذي، مع استخدام محدد الشفاه المتدرج من لون أحمر الشفاه الذي اخترتِه.

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