عطر Her Intense من BURBERRY

القاهرة – لايف ستايل
تقدم Burberry Her Intense، تفسير جريء وأنيق لعطر Eau de Parfum الأصلي.
تتناقض مكونات البلاك بيري والكرز مع لون الياسمين الأخف وزيت البنفسج. تستمر Cara Delevingne في تجسيد روح الفتاة اللندنية. هذه المرة كانت متطورة في بدلة جريئة التقطها Juergen Teller في سلسلة من الصور على نهر التايمز وفي جميع أنحاء لندن، حيث يلتقي تسلق الزهور البرية مع ناطحات السحاب الضخمة والرائعة. تحية للطاقة في لندن ، واستكشاف ما هو غير متوقع
عطر Burberry Her Intense، الغني والمتطور، هو عطر معقد يجسد طاقة لندن القوية والأنيقة. يتميز عطر Eau de Parfum الأصلي الداكن والمكثف برائحة البلاك بيري والياسمين المسكر والبنزوين الدافئ.
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