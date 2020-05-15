مويدلات فساتين سهرة تناسب جميع الأجسام

تكثر وتتعدد أشكال فساتين السهرة، لكن من المهم اختيار الموديل الأنسب لجسمكِ وأسلوبكِ. إضافةً إلى ذلك، احرصي على أن يتماشى تصميم الفستان مع سهرتكِ. تتنوّع المصطلاحات المرتبطة بفساتين السهرة، أنواع موديلات هذه الفساتين وكيفية ارتداءها، لذلك نقدّم لكِ دليل مفضّل عنها.

فستان سهرة كبير الحجم Ball Gown

هذا الموديل من الفساتين سيجعلكِ تشعرين وكأنّكِ أميرة. يناسب جميع النساء مهما اختلفت أجسامهن. أمّا إذا كنتِ من صاحبات الجسم الممتلئ، فاختاري ذلك المصنوع من أقل طبقات من القماش أو ذلك الضيّق عند المنطقة العلوية من الجسم، إذ يساهم في تحديد وتسليط الضوء على خصركِ. يمكنكِ ارتداءه لحفل تخرّجكِ، لعرس أحد أفراد عائلتكِ أو إذا كنتِ مدعوّة لحفلة تتطلّب نظام لباس الـWhite Tie. أمّا إذا كنتِ من محبّات هذا التصميم وتريدين ارتداءه لحفلة أقلّ رسمية، فاختاريه بطول ميدي. إذا كنتِ صاحبة بشرة فاتحة، فاختاري فستان سهرة بألوان تضيء إطلالتكِ وابتعدي عن الألوان الفاتحة والهادئة من بينها تدرّجات الباستيل وخصوصاً الأصفر منها، البيج بمختلف تدرّجاته وغيرها من الألوان الحيادية لأنّها ستجعلكِ تبدين باهتة. إذا كنتِ صاحبة بشرة حنطية، فأنتِ محظوظة لأنّ لوحة ألوانكِ كبيرة حتماً، إلّا أنّ بعض الألوان تبرز جمالكِ مثل اللون الأزرق النيلي، اللون الزهري واللون البنفسجي الفاتح. أمّا إذا كنتِ صاحبة بشرة سمراء، فألوان الباستيل ستبرز جمالكِ لأنّها ستتوازن مع لون بشرتكِ. الألوان الحيادية مثل البيج والأوف وايت سيكونان حليفيكِ أيضاً، لكن ابتعدي عن الألوان الداكنة. إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فاختاري فستان خالي من التطريزات وذات ألوان هادئة. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب عصري، فاعتمدي ذلك المطرّز والذي يتّسم بالألوان القويّة. إضافة إلى ذلك، يفضّل اللجوء إلى الأحذية الناعمة. كما من المهم أيضاً قبل الحفل، ارتداء الفستان وإتقان التحرك فيه كونه ثقيل ويأخذ مساحة من حولكِ. قبل ارتداء الفستان، احرصي على أن يكون طوله، خصره وجميع قصّاته مناسبة لجسمكِ.

فستان سهرة ضيّق Straight

تصميم يتميّز بقصّته المستقيمة، إذ يمنح جسمكِ الطول. إنّه مثالي للنساء اللواتي لا يفضّلن الفساتين الثقيلة والمرفقة بعدّة طبقات من القماش. إذا أردتِ التمتّع بإطلالتين مختلفتين خلال سهرتكِ، فهذا الموديل سيساعدكِ بتحقيق هذا. من الممكن أن يرفق بكاب مثلاً أو بتنورة منتفخة يتمّ إزالتهما بسهولة. إختاري فستان السهرة الضيّق مطرّز في حفلاتكِ الرسمية، كما ويمكنكِ اعتماده بسيط، يرتكز على القصات فقط في حفلاتكِ غير الرسمية.

فستان سهرة بقصّة الـA-line

فستان يتميّز بقصّته الضيّقة عند الخصر ومن ثمّ يتّسع تدريجياً. تصميم يناسب جميع النساء مهما اختلفت أجسامهن، كما ويمنحكِ لوك أنثوي ورومانسي. يمكنكِ ارتداءه لجميع أنواع الحفلات. لسهراتكِ الرسمية احرصي على أن يكون شعركِ مرفوع، مكياجكِ قوي واختاري الفستان المطرّز. لإطلالاتكِ المسائية غير الرسمية، اعتمدي تسريحة شعر منسدلة ومكياج هادئ. إذا كنتِ من صاحبات الجسم الممتلئ، فاختاري فستان ذات قصّة ضيّقة عند منطقة الصدر، إذ يساعد بإبراز خصركِ ويحقق التوازن لجسمكِ

فستان سهرة بقصّة حورية البحر Mermaid

تصميم يتميّز بقصّته الضيّقة من القسم العلوي حتى الركبتين ومن ثمّ يتّسع بشكل كبير في القسم السفلي. موديل يبرز منحنيات جسمكِ ويمنحكِ إطلالة جذابة. يمكنكِ اعتماده في الأعراس والحفلات التي تتطلّب الرقيّ والأناقة. هو الأنسب لصاحبات الجسم على شكل ساعة رملية أو طويلات القامة وصاحبات الجسم النحيف. إذا كنتِ صاحبة منحنيات متناسقة أيضاَ، يمكنكِ ارتداءه. أمّا إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة، هذا الموديل ليس الأنسب لجسمكِ، لكن إذا أحببتِ اعتماده، فاختاري الفستان المرفق بالتطريزات والقصّات لإبعاد التركيز عن منطقة البطن. من الضروري أيضاً، أن تتأكدي من مقاساته، إذ لا يجب أن يكون واسع كأنه ليس ملككِ كما ولا يجب أن يكون ضيّق كثيراً، يمنعكِ من الحركة براحة ويعثّركِ.

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فستان سهرة ضيّق، يتّسع تحت الوركين Trumpet

فستان شبيه بالتصميم أعلاه. الفرق بينهما هو المنطقة التي يتسّع بها الفستان. في هذا التصميم يتّسع الفستان تحت الوركين مباشرة. في هذا الإطار، التحرّك به يكون أسهل من الفستان بقصة حورية البحر

فستان سهرة ذات خصر عالٍ Empire waist

فستان منسدل، يتميّز بقصّة خصره العالية، تحت الصدر مباشرة، يساهم في جعلكِ تبدين أطول. يمكنكِ ارتداء هذا الموديل في جميع مناسباتكِ. يتميّز هذا الفستان على أنّه التصميم الأنسب لصاحبات الجسم على شكل تفاحة. لسهراتكِ الرسمية والأعراس، اختاريه بألوان قويّة ذات ياقة مربّعة أو يبرز الكتفين. نظراً لانسداله وقصّة خصره، هذا الفستان هو الأنسب للمرأة الحامل. إضافة إلى ذلك، إذا كنتِ تريدن أن تتمتعي بإطلالة إغريقية، فلا تترددي باختيار هذا النوع من الفساتين.

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