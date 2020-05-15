الوشاح المطبع بالورود لإطلالة ساحرة

طغت الأقمشة المطبّعة بالورود على منصات دور العرض من القمصان إلى الفساتين والتنانير وحتى الأحذية .
وتنوّعت الأقمشة والطبعات بين أشكال الورود الصغيرة الحجم منها والكبيرة ، إلا أنّ بعض السيدات اللواتي لا يفضلن ارتداء الأقمشة المطبّعة بالورود بشكل كامل في إطلالاتهن ، ولذلك عمدت الماركات العالمية إلى إرضائهن عبر تصميم الاكسسوارات التي تساعد على إكمال طلّة السيدة عبرالأوشحة المطبّعة بالورود وبالتالي تعمد السيدة التي لا تحب ارتداء القطع المطبعة بالورود إلى اختيار الوشاح الذي يناسبها فتتماشى بذلك مع الصيحات العالمية دون أن تجبر على ارتداء ما لا تحب .
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