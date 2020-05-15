الكشف عن شكل الأمعاء المصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اكتشف الباحثون وجود جلطات دموية في شرايين صغيرة بالأمعاء، بعد عمل مسح للبطن، لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من آلام في المعدة.

في المراحل المبكرة من تفشي COVID-19 في الصين، اعتقد الأطباء أن الأعراض الرئيسية هي الحمى والسعال وآلام العضلات والتعب.

لكن مع ارتفاع أعداد الحالات في جميع أنحاء العالم، لاحظ الأطباء شكوى المرضى من آـلام بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن.

ومؤخرا لاحظوا تلف في الكبد، خاصة في المرضى المصابين بأمراض خطيرة مسبقا.

ويستخدم الفيروس التاجي الجديد المسؤول عن مرض عنCOVID-19 ، بروتين مستقبلات يسمى إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2 (ACE2) على السطح الخارجي للخلايا لاقتحامها.

ونتيجة لذلك، قد تكون الأنسجة التي تحمل الكثير من بروتين ACE2 على سطح خلاياها عرضة بشكل خاص للإصابة بالفيروس والتلف لاحقا.

بروتين الـACE2 يوجد بكثرة على الخلايا المبطنة للحويصلات الرئوية، وكذلك الأمعاء الدقيقة والأوعية الدموية أيضا

ومؤخر، أجرى الأطباء في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، أول تحليل لمسح البطن، واكتشفوا تغيرات في الكبد والأمعاء أكدوا أنها نتيجة العدوى.

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أعراض الجهاز الهضمي

درس الباحثون سجلات 412 حالة مصابة بمرض COVID-19 دخلوا المستشفى بين 27 مارس و10 أبريل 2020. وتلقى 136 منهم علاجًا في العناية المركزة.

كان حوالي ثلث جميع المرضى يعانون من أعراض معدية معوية عندما دخلوا المستشفى.

وأجرت الفرق الطبية 42 عملية مسح بالأشعة المقطعية - معظمهم من المرضى في العناية المركزة الذين يعانون من آلام في البطن، كشفت عن تشوهات في الأمعاء الدقيقة، بما في ذلك سماكة الجدار الخاص بها.

ووجد الباحثون أن أربعة مرضى لديهم أكياس مملوءة بالغاز في جدار الأمعاء أو جيوب من الغاز في الوريد البابي، وهو الوعاء الدموي الذي ينقل المغذيات من القناة الهضمية إلى الكبد.

وكشفت نتائج الجراحة تغير اللون الأصفر في جدار الأمعاء وبقع بالأنسجة، وكانت هناك أيضًا جلطات دموية في الشرايين الصغيرة داخل الجدار المجاور للأنسجة.

تخثر الدم غير طبيعي

وأشارت أبحاث سابقة إلى تخثر دم غير طبيعي في وفيات المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

ودعا الباحثون في ورقتهم إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان الفيروس يلعب دورًا مباشرًا في تلف الأمعاء نتيجة جلطات الدم.