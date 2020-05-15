سعره 8000 جنيه في الساعة.. النظر إلى المرآة أحدث أنواع العلاج النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعتمد الأخصائية النفسية "Tara Well" على التواصل مع عملائها من خلال مكالمات الفيديو لمشاهدة عملائها وهو يقفون أمام المرآة يشاهدون أنفسهم كأحدث طرق العلاج النفسي، مقابل 500 دولار في الساعة أي حوالي 8000 آلاف جنيه مصري.

ويعتبر النظر في "المرآه" جزء من ممارسة طورتها الأخصائية النفسية، ويعتمد على التأمل في المرآة من أجل تخفيف الضغط والتوتر.

كما توصي عملائهم بالقيام بـ"واجب منزلي" بعد الجلسة يعتمد على النظر في المرآة أيضًا إلى أنفسهم لمدة 10 دقائق إلى ساعة.

وتجري الأخصائية النفسية "تارا ويل" وهي أستاذة مساعدة في علم النفس في كلية بارنارد، بمدينة نيويورك، فحصا مسبقا للعملاء للتأكد من صحتهم ومدى تحملهم للنظر في المرآة، حتى لا يزيد النظر فيها من مشاعر الكراهية الذاتية، وغالبًا ما تكون عدد الجلسات نحو 10 خلال الأسبوع.

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وتعمل "تارا" على دراسة تعابير وجههم خلال الجلسة المنزلية، بالإضافة إلى في السابق كانت تعقد ورش في متحف فني حيث يجلس 60 شخصا على طاولة طويلة وأمامهم 60 مرآة، بسعر 30 دولار للفرد أي 470 جنيها مصريا.

ويمكن أن يكون العلاج بالمرآة مفيد للأشخاص الذي يعانون من القلق والتوتر والمشاعر السلبية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من تفشي وباء كورونا المستجد.

وتقول "تارا ويل"، "إن هذه الطريقة كانت تتبعها وهي فتاة صغيرة وأثرت عليها بشكل إيجابي، ما جعلها تقوم بدراستها وتطبيقها مع عملائها.

وأوضحت أن الاتصال مع الذات من خلال المرآة، يخفف من التوتر ويهدأ من ملامح الذعر التي ترتسم على وجوههم.

وتابعت "ويل"، هذه الطريقة ليست نرجسية، ولكنها تهدف إلى التعرف على مشاعرك الخاصة، مؤكدة أن المشاعر هي أكثر ما يتعمد الناس إخفائها، وخاصة النساء، لذلك النظر إلى النفس في المرآة يبقي الشخص في تواصل مع مشاعره.