صور مكياج وتسريحات شعر النجمة جيجي حديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - على مدى السنوات القليلة الماضية وحتى اليوم، تستمر عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد Gigi Hadid، بإبهارنا بأساليب المكياج وتسريحات الشعر التي تعتمدها في إطلالاتها، والتي تشكل مصدر إلهام لكثيرات من النساء والفتيات اللواتي يعشقن كل ما هو جديد في عالم الموضة. وفي هذا المقال، نرصد بعضاً من صور مكياج وتسريحات شعر جيجي حديد التي احتفلت مؤخراً بعيدها الـ23.



مكياج عيون أزرق وضفيرة جانبية



كعارضة أزياء عالمية ووجه معروف جداً في عالم الموضة، تعتمد جيجي حديد كل ما هو جديد في ما يتعلق بأساليب المكياج وتسريحات الشعر، وفي إحدى مشاركاتها في عروض مارك جاكوبس Marc Jacobs، اعتمدت مكياج عيون باللون الأزرق الفاتح الى جانب مكياج طبيعي للبشرة والشفاه، مع تسريحة شعر منسدلة وضفيرة جانبية طويلة، وقبعة زرقاء مميزة جداً.



مكياج ناعم وتسريحة شعر مبلل



في عروض أسبوع الموضة الباريسي لعام 2019، اعتمدت النجمة جيجي حديد مكياجاً ناعماً جداً، بألوان قريبة الى لون بشرتها، الى جانب تسريحة الشعر المبلل المنسدل مع الغرة المسحوبة الى الخلف، فجاءت إطلالتها هادئة جداً وأنثوية.



مكياج عيون أحمر وتسريحة كعكة أنثوية



في أحد عروض توم فورد لعام 2019، اعتمدت جيجي حديد إطلالة أنثوية بامتياز، ارتكزت على مكياج عيون أحمر تم فيه استخدام ظلال العيون باللون الأحمر فوق الجفن العلوي وعلى خط الرمش السفلي، لكن بطريقة هادئة وناعمة، الى جانب تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية المشدودة الى الخلف.

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مكياج جريء وتسريحة شعر كيرلي



المكياج الجريء وتسريحة الكيرلي المنسدلة، عنوان إحدى أجمل إطلالات جيجي جديد، التي تميزت بأحمر الشفاه الأحمر اللامع والرموش الطويلة والكثيفة، إضافة الى خصلات شعرها الأشقر الكيرلي مع الغرة الجانبية، وهي إطلالة أنثوية بامتياز وجذابة جداً.



مكياج معدني لامع وتسريحة شعر مزينة بالمشابك

بإطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال، ظهرت جيجي حديد في Met Gala لعام 2018 بمكياج معدني لامع باللون الفضي وأحمر الشفاه النيود، الى جانب تسريحة الشعر المنسدل بتموجات ناعمة، وقد أتت مزينة بمشبكي شعر في غاية الفخامة والرقي.

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