صيحات مكياج رائجة اعتمديها في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - من المؤكد أن عام 2020 لم يسر كما خططت له كثيرات من النساء، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا والحجر المنزلي، ولكن لم يفت الأوان بعد لتجربة صيحات مكياج 2020، لا سيما أن ألوان المكياج الرائجة جريئة مما يجعلها كفيلة بأن تحسن مزاجك وتبث فيك أحاسيس من الحيوية والبهجة. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز صيحات المكياج التي تلاقي رواجاً وانتشاراً في 2020، فلا تترددي في تطبيقها خلال جلسات رمضان.



الأيلاينر الملون

آيلاينر ملون



بدلاً من الأيلاينر أو الكحل الأسود، جربي الأيلاينر الملون الذي يعد من أبرز اتجاهات المكياج لعام 2020، وهو سيمنحك إطلالة حيوية ومنعشة في كل الأوقات. بإمكانك مثلاً اعتماد الأيلاينر الأزرق لتحديد كامل العين، على أن يكون بدرجة أفتح على خط الرموش السفلية.

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مكياج عيون نقشة النمر

مكياج عيون نقشة النمر

يعدّ مكياج عيون نقشة النمر من أجدد وأحدث صيحات المكياج، وهو سيمنحك مظهراً إبداعياً عصرياً رائعاً، إلا أنه يحتاج الى بعض الإتقان لتطبيقه بشكل صحيح، أو بإمكانك الاستعانة بخبير المكياج الخاص بك. ويرتكز مكياج العيون هذا، على رسم نقشة النمر على كامل الجفن العلوي، باستخدام ظلال العيون.

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ظلال العيون الغلوسي

ظلال عيون غلوسي

ظلال العيون الغلوس هي من أبرز صيحات المكياج لعام 2020، وهي بالتأكيد ستزيد من جاذبية وجمال مكياجك سواء في رمضان أو خلال فصل الصيف. وما يميزه أنه بالإمكان تطبيقه خلال دقائق معدودة. إذ يكفي أن تضعي بضع نقاط من ظل العين الغلوس فوق خط الرموش العلوية مباشرة، من ثم استخدمي طرف إصبعك لمزجه على كامل منطقة الجفن العلوي.



الماسكرا الزهرية

الماسكرا الزهرية

لقد حان الوقت لإعطاء الماسكرا السوداء والبنية استراحة قصيرة، وتجربة الماسكارا الزهرية التي تعد من أبرز صيحات المكياج لصيف 2020، فهي ستمنحك نظرات حيوية ساحرة. كما بإمكانك استخدامها الى جانب ظلال العيون الزهرية الناعمة، وتحديد العين بالكحل الزهري بدرجة أغمق. وإذا كنت تميلين الى ألوان حيوية أخرى، بإمكانك استبدال الماسكرا الزهرية الزاهية بالماسكرا الزرقاء أو الخضراء.

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