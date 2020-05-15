فيديو.. مي عمر ترتدي الفستان الأبيض في ليلة زواجها من ياسر جلال بالحلقة 22 من الفتوة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - قاربت أحداث مسلسل الفتوة أن تنتهي ولكن الصراع على لقب الفتوة ما زال يشغل بال "عزمي" (أحمد صلاح حسني)، حيث تصاعدت أحداث الحلقة 22 لتصبح اكثر سخونة من ترقب لحظات الغدر لياسر جلال لإفشاله في مهمة الفتوة الجديد لحي الجمالية بمصر.



وبدأت الحلقة 22 من الفتوة قيام "حسن الجبالي" (الفنان ياسر جلال) و"ليل" (الفنانة مي عمر) بزيارة شقيقها "عزمي أبو شديد" (الفنان أحمد صلاح حسني) لقيام الأول بطلب يد ليل للزواج، وهو ما رفضه "عزمي أبو شديد" حيث دار بينهما حديث حول الأحق بمنصب "الفتوة"، بينما غادر حسن الجبالي منزل "عزمي"، حيث قالت له شقيقته "ليل" في نهاية حديثها: "افتكر إن إحنا جينالك.. أنا آسفة يا حسن"؛ بينما دار حديث بين "عزمي" وزوجته "جميلة" (الفنانة نجلاء بدر) التي أكّدت له بأنّ حسن الجبالي هو الفتوة، ويستطيع أن يفعل ما يريد.



ثم يأتي مشهد زواج ياسر جلال بمي عمر الأكثر مشاركة على السوشيال ميديا، متحدثين عن فستانها الأبيض، وأنّ الحبيبين جمعهما أخيراً دار الزوجية؛ إذ تكلّل قصة حب (ليل وحسن) بالزواج أخيراً، حيث جمع كل من شيخ الحارة الفنان خالد عبدالسلام المأذون لعقد قران حسن الجبالي وليل (الفنانة مي عمر). بينما قام عزمي أبو شديد بزيارة حسن الجبالي وشقيقته للمباركة لهما على الزواج في مشهد حضره كل من جميلة (نجلاء بدر) زوجة عزمي أبو شديد، و"نورا" (الفنانة ليلى أحمد زاهر) ابنة حسن الجبالي، بينما قال عزمي أبو شديد لحسن الجبالي إنّ زواجه من شقيقته لن ينسيه ما بينهما من حساب الفتونة.



واختتمت الحلقة 22 من المسلسل بمشهد غضب المعلم سيد اللبان (الفنان رياض الخولي) عندما علم بزواج حسن الجبالي وليل؛ بينما جاء مشهد النهاية بظهور شخص يُدعّي بأنّه الشيخ مبروك ابن الشيخ هلال، ليعلن ذلك لـ"عم مسعد" (الفنان عهدي صادق) وهي المفاجأة التي تكشف عنها الحلقات المقبلة ما إن كان الشيخ مبروك الذي ظهر في الحلقات السابقة هو الحقيقي الفنان أحمد خالد صالح.



مسلسل "الفتوة" يعرض على شاشة قناة الحياة ويشارك في بطولته كل من الفنان أحمد صلاح حسني، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنى، وليلى أحمد زاهر، ومها نصار، ومحمود حافظ، وأحمد جمال سعيد، وغفران محمد، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وأنعام سالوسة، وعبد الرحمن القليوبي، وغيرهم، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.







**رابط فيديو.. شاهد زواج مي عمر بالفستان الأبيض في ليلة زواجها من ياسر جلال في مسلسل الفتوة







**رابط فيديو.. رد فعل عنيف من رياض الخولي بعد معرفته بزواج مي عمر وياسر جلال









**فيديو رفض شقيق مي عمر زواجها من ياسر جلال



