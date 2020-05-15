أجمل إطلالات أصالة نصري في عيد ميلادها الـ51

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - تحتفل اليوم أصالة نصري بعيد ميلادها الـ 51، وقد أثبتت على مر السنوات أنها من النساء اللاتي كلما تقدمن في السن؛ ازداد تألقهن وإشراقتهن، ومؤخرًا أيضًا لاحظنا أن أسلوبها في الموضة أيضًا في تطور مستمر، وقد رصدنا لها عددًا من الإطلالات الراقية أدخلتها قائمة النجمات الأكثر أناقة، ولاسيما أنها اعتمدت تصاميم فاخرة من فساتين سهرة مميزة تألقت بها على المسرح وغيرها من المناسبات، ناسبتها وناسب سنها، واليوم وبمناسبة عيد ميلاد أصالة الـ 51 ، جمعنا بالصور أجمل إطلالاتها في فساتين السهرة، التي تألقت بها في مختلف المناسبات.





فستان أبيض ذو طابع شرقي تألقت به أصالة نصري:

أٔصالة نصري في فستان باللون ذو تصميم فاخر



إحدى أجمل إطلالات أصالة نصري التي شاهدناها بها في الفترة الماضية؛ حيث تألقت بتصميم مميز باللون الأبيض حمل توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran وكان عبارة عن فستان باللون الأبيض له طابع شرقي فخم، إن كان من ناحية القصة مع الكاب الطويل الذي تدلى من فوقه، أو من ناحية التطريزات عند منطقة الصدر، والتي بدت مثل عقد كبير من الفضة واللؤلؤ.

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أصالة في إطلالة راقية بفستان باللون العنابي:

اطلالة راقية في فستان باللون العنابي اعتدمتها اصالة من نيكولا جبران



تألقت أصالة في إحدى المناسبات بفستان مميز باللون الأحمر العنابي، ناسبها كثيرًا إن كان من ناحية اللون الغني أو من ناحية القصة الفاخرة مع أكمام الشيفون المنسدلة والتطريزات عند منطقة الصدر، والحزام الذي حدد منطقة الخصر، وقد اختارت معه مجوهرات ألماسية ناعمة.

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فستان عصري من الترتر البراق اختارته أصالة:

فستان من الترتر البراق باللون الأخضر اختارته أصالة



إطلالة مميزة اعتمدتها اصالة نصري، وقد حملت توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran وكانت عبارة عن فستان سهرة من الترتر البراق باللون الأخضر، حيث إنها جمعت بها بين الأناقة والعصرية، ولاسيّما من ناحية قصة الفستان مع الرداء الطويل وتصميم ذيل السمكة من الأسفل، وقد نسقت معه إكسسوارت ألماسية أضافت بها لمسات من الفخامة.

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فستان من لابورجوازي تألقت به أصالة:

فستان براق مزين بالريش اختارته أصالة



اتسمت هذه الإطلالة التي اختارتها أصالة نصري من دار لابورجوازي Labourjoisie بالأنوثة والفخامة، وكانت عبارة عن فستان سهرة باللون الأزرق الكحلي، مشكوك بحبات الكريستال البراقة ومزيّن بطريقة ناعمة بالريش على الأكمام، وقد زينته بمجوهرات ألماسية؛ أضافت من خلالها لمسات فخمة على اللوك.





شاهدي بالصور أجمل إطلالات أصالة نصري، التي تألقت بها في موديلات فساتين السهرة الفاخرة بمناسبة عيد ميلادها الـ 51 الذي يصادف اليوم.

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