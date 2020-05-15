عبايات بالوان ترابية موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - برزت الالوان الترابية ضمن مجموعات عبايات 2020 وتضمنت أجمل التصميمات التي اتسمت بالبساطة واللمسة العصرية ما يجعل منها خيارات مثالية لإطلالات الربيع.

تعرفي إلى طريقة تنسيق عبايات باللون الترابي وكيف تنسقيها بكل أناقة مع الأزياء والاكسسوارات.







عبايات بيج بموديل المعطف موضة 2020





عبايات بيج بموديل المعطف





تعتبر العبايات المصممة على طراز المعطف الترنش من أبرز إتجاهات موضة 2020 وبرع كبار المصممون في تقديم تصميمات اتسمت بالأناقة واللمسة العصرية التي تناسب اطلالات الشابات، أحببنا العباية المطبعة من هانية البريكان Hania collection والعباية ذات الأكمام المكشكشة حول المعصم من حصة الفلاسي Hessa Al Falasi، جربي تنسيق هذه الموديلات مع قميص أبيض وبنطال جينز فاتح.

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عبايات بألوان ترابية مخططة موضة الموسم



هيمنت موضة الطبعات المخططة على مجموعات عبايات 2020، بعض الموديلات زينت بخطوط أفقية كما في التصميم الذي رصدناه لدى دار موزان Mauzan، والبعض الآخر تميز بالخطوط العمودية مثل العبايات الكاجوال التي كشفت عنها ماركة Aywa London، اعتمدي التصميم الأول اذا كنت نحيفة الجسم لتمنحك مدى أعرض، أما الموديل المخطط بالطول فنرشحه للقصيرات ليساعدهن في الظهور بقامة أطول.

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عبايات بتطريز ناعم موضة 2020







عبايات بتطريز ناعم





قدمت أشهر الماركات مجموعة من العبايات المزدانة بتطريز ناعم، تألقت عارضة ماركة أناتومي Anatomi بعباية بيج فاتح محبوك بالتطريز في الجزء السفلي منه، كما أعجبتنا العباية الوردية الفاتحة المزينة بتطريز حول الحواف من مجموعة ماركة لوزان Louzan، ننصحك بتنسيق هذه الموديلات مع فساتين بيضاء طويلة.





عبايات مزودة بحزام موضة الموسم





عباية مزودة بحزام



حرصت بعض الماركات على تزيين العبايات المدرجة ضمن مجموعاتهم الجديدة بأحزمة بعضها جاء بحجم عريض من نفس لون العباية كما في التصميم الذي جلبناه لكِ من مجموعة ماركة Slouchyz.

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