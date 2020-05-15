كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - مع دخولنا فصل الربيع لا بد وأن نضع ملابسنا الشتوية على حدة، ونستهل التفكير بإطلالاتنا الحيوية لصيف 2020، والتي تأتي الفساتين الكاجوال على رأس قائمتها.

فستان بالتقليمات محتشم بشكل قميص طويل من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



اختاري لصيف 2020 بين الفساتين الكاجوال بألوانها السادة كما رأيناها على منصة فالنتينو Valentino، أو تلك بتصميم التقليمات الصيفية المنعشة كما رصدناها ضمن عرض شانيل Chanel، أو كوني أكثر ابتكاراً وجرأة من خلال اعتماد الفساتين الكاجوال بالطبعات والتي تضفي الألوان والحيوية والإشراقة على إطلالتك هذا الموسم.

أجمل الفساتين الكاجوال لصيف 2020 من منصات عروض أشهر دور الأزياء العالمية

فساتين كاجوال بالتقليمات لصيف 2020 من أشهر دور الأزياء

فستان بتقليمات الأسود والابيض من ستيلا ماكارتني Stella McCartney



ضمن عروض دور الأزياء العالمية صيف 2020 الخاصة بأشهر دور الأزياء، رصدنا الفساتين الكاجوال بالتقليمات الأبيض والأسود على منصة أليكساندر ماكوين Alexander McQueen من خلال تصميم لفستان محتشم واسع بالتقليمات مع حزام محدد للخصر وأكمام منفوخة balloon sleeves مواكبة للموضة. وكذلك على منصة ستيلا ماكارتني Stella McCartney، وقد نُسق معه معطف أسود خاص بموسم الصيف.

وطغت الفساتين الكاجوال بالتقليمات الملونة المشرقة لصيف 2020 ضمن الكثير من العروض، فرصدناها على منصات شانيل Chanel من خلال فستان كاجوال بتقليمات أفقية ناعمة، بالإضافة إلى مارك جايكوبس Marc Jacobs وسلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo بألوان صيفية منعشة.

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فساتين كاجوال بألوان سادة لصيف 2020 من أشهر دور الأزياء

فستان كاجوال سادة من فالنتينو Valentino



تطغى التصاميم والفساتين الكاجوال بالألوان السادة على مختلف منصات عروض أهم دور الأزياء لصيف 2020. فهذه الفساتين تسهّل على المرأة القدرة على تنسيقها مع مختلف الإكسسوارات وتسمح لها بإطلاق العنان لابتكار أسلوبها الخاص في تنسيق الأزياء مع الإكسسوارات والمجوهرات.

ظهرت الفساتين السادة ضمن عرض كوشي Koche فأعجبتنا من خلال تصميم لفستان كاجوال قصير باللون الفوشيا بأسلوب المعطف وأكمام منفوخة على الموضة.

كما لفتنا فستان كاجوال باللون الأصفر السادة على منصة عرض جمباتيستا فالي Giambattista Valli، فجاء قصيراً مع أكمام واسعة ومريحة وتصميم مفتوح، لإطلالة أنثوية ومريحة في الوقت ذاته.

أما الفستان الكاجوال الأبيض فظهر منعشاً مفعماً بالنعومة ضمن عرض فالنتينو Valentino لصيف 2020.

فساتين كاجوال بالطبعات لصيف 2020 من أشهر دور الأزياء

فستان كاجوال بأكمام منفوخة وطبعات الورود من اليكساندر ماكوين Alexander McQueen



تعتبر الفساتين الكاجوال بالطبعات من أبرز صيحات موسم صيف 2020. وقد رصدناها بتصاميم وطبعات متنوعة على منصات العروض تراوحت بين طبعات الورود والطبعات المشجرة وغيرها.

وقد لفتنا فستان كاجوال بالطبعات الملونة وقصة A Line من مارني Marni؛ وأعجبنا أسلوب الفستان الكاجوال الطويل بالطبعات ضمن عرض فالنتينو Valentino.