5 طرق لتنسيق الحجاب على غرار البلوجر منة السُني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - تحتار بعض الفتيات في اختيار ألوان الحجاب وتنسيقه مع أزيائهن للظهور بشكل أنيق مميز، حيث يعد لون الحجاب جزءًا أساسيًّا ومُكملاً لأناقة المحجبة؛ كونه يبرز جمال ما ترتديه ويحقق التناغم بين الألوان، لذا جمعنا لكِ عدة إطلالات مختلفة من وحي البلوجر المصرية منة السُني، مع طرق اختيار ألوان الحجاب المناسبة لها بكل سهولة.



اختيار الحجاب بألوان محايدة

اختيار الحجاب بألوان محايدة



إذا كنتِ تشعرين بالحيرة عند اختيار لون الحجاب المناسب لملابسك؛ يمكنك ارتداء حجاب بلون محايد، كحجاب أبيض مع بنطال جينز وقميص زهري، أو حجاب بيج مع فستان من قماش الجينز.

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تنسيق الحجاب مع القطعة السفلية للإطلالة

تنسيق الحجاب مع القطعة السفلية للإطلالة



تعتمد هذه الطريقة على الابتعاد عن اللون الملاصق للحجاب، سواء كان صدر الفستان أو القميص، وتنسيق الحجاب مع القطعة السفلية مثل التنورة أو الفستان أو البنطال، لتبدو الإطلالة أنيقة ومتناغمة، واختارت منة في إحدى إطلالاتها حجابًا بتدرجات اللونين البرتقالي والأحمر مع قميص أبيض وبنطال برتقالي، ويمكنك اختيار أي لون مفضل للقطع السفلية مع الحجاب واختيار القميص بلون محايد.

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ارتداء الحجاب متداخل الألوان مع إطلالة محايدة

ارتداء الحجاب متداخل الألوان مع إطلالة محايدة



تقتني بعض الفتيات الكثير من قطع الحجاب الملونة لجمالها وأناقتها دون التفكير بما تتناسب معها من إطلالات، لذا جمعنا لك هذه الخيارات التي تزينت بها منة بحجاب متداخل الألوان مع إطلالات محايدة اللون، كقميص أسود وبنطال جينز مع حجاب باللونين الأبيض والأسود، أو قميص بني وبنطال جينز مع حجاب بيج مزين بالزهري والأخضر.

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تنسيق الحجاب مع القطعة الأساسية لزيّك

تنسيق الحجاب مع القطعة الأساسية لزيّك



تتميز هذه الطريقة بالسهولة وبساطة الاختيار، حيث يتم من خلالها تنسيق الحجاب مع القطعة الأساسية للملابس، سواء كانت فستانًا أو جمبسوت، ونسقت منة جمبسوت جينز مع بلوزة صفراء وحجاب باللون الكحلي الممزوج بالأبيض لخيار عصري.



الحجاب الممزوج بتدرجات الألوان

الحجاب الممزوج بتدرجات الألوان



الحجاب متدرج الألوان من الخيارات التي تجعل الإطلالة متناغمة وأنيقة للغاية عند ارتداء قطع تحمل العديد من الألوان، ويمكن الظهور بحجاب يحمل اللونين الزيتي والبرتقالي مع بلوزة برتقالية ومعطف زيتي وبنطال جينز، أو التأنق ببنطال جينز واسع مع قميص برتقالي وحجاب برتقالي مزيّن بالأزرق.

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