أحدث إطلالات النجمات بأقراط متشابهة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - عمدت العديد من النجمات على مواكبة صيحات الأقراط التي برزت مؤخراً ، واعتمدت بعضهن أقراط متشابهة.
شاهدي صيحات أقراط النجمات واختاري منها الأجمل.
أقراط الريش
تعد الأقراط المستوحاة من تصميم الريشة من أبرز الصيحات المميزة واللافتة للأنظار، ولذلك اعتمدتها بعض النجمات.
فقد ظهرت النجمة أصالة بأقراط الريش بالذهب الأبيض المرصع بالألماس، وقد نسقتها مع أكثر من إطلالة، مثل الفستان الأسود والعباءة باللون الأزرق الفاتح.
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أيضاً ارتدت شام إبنة أصالة الأقراط نفسها في إطلالة باللون الأسود.
وبتصميم مشابه لها، اعتمدت سيرين عبد النور أقراط الريشة الذهبية ونسقتها مع فستان أسود ضيق.
كذلك اختارت نانسي أقراط الريشة في إطلالة بسيطة وعصرية مع فستان نيود ناعم.
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أقراط الحلقات المتداخلة
صيحة أخرى رائجة في عالم الموضة، وهي أقراط الحلقات المتداخلة، والتي تتسم بالعصرية وتسرق الأضواء إليها.
اعتمدت هيفاء وهبي هذه الأقراط في تصميم مميز ولافت للأنظار، ونسقتها مع فستان ملون.
كذلك اختارت نجوى كرم أقراط الحلقات الذهبية المتداخلة والمرصعة بفصوص برّاقة مع فستان أخضر.
وارتدتها نانسي عجرم في إحدى حفلاتها، حيث اختارت أقراط الحلقات المتداخلة بالذهب الأبيض ومرصعة بالألماس، مع فستان أبيض مطرز.
شاهدي أحدث صيحات الأقراط بوحي من النجمات لتلهمك بإطلالات مواكبة للموضة في المناسبات والسهرات.
تابعي المزيد:إطلالات النجمات بأقراط غير تقليدية
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