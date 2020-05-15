إليكي أجمل مجوهرات مزينة بحجر الكارنيليان لسهرات رمضان

لسهرات آخر أيام من رمضان 2020 مع العائلة والأصدقاء، قومي بإضافة لمسة أنثوية عصرية جديدة إلى إطلالاتك المنزلية واختاري معنا اليوم أروع مجوهرات ذهب راقية مزينة بحجر الكارنيليان، الذي يعتبر من أهم صيحات 2020 بالمجوهرات.مجوهرات حجر الكارنيليان لسهرات رمضان سلسال من شوميه من علامة شوميه Chaumet، اخترنا لك سلسال ذهب ودي مزين بحجر الكارنيليان الدائري قي الوسط مع لمسة من الألماس الأبيض في الداخل.أقراط من بوشرون ومن علامة بوشرون Boucheron، اخترنا لك أقراط ذهب أصفر طويلة مرصعة بأحجار الألماس الأبيض وأحجار الكارنيليان بقصة الإجاصة.سوار من فان كليف اند آربلز ومن علامة فان كليف اند آربلز Van Cleef & Arpels، اخترنا لك سوار ذهب وردي مفتوح مزين بحجر الكارنيليان من وجهة والألماس الأبيض من الجهة الأخرى.خاتم من شوبارد ومن علامة شوبارد Chopard، اخترنا لك خاتم ذهب وردي مرصع بأحجار الكارنيليان بأشكال القلوب من الأمام مع لمسة من الألماس الأبيض.سلسال من ميسيكا ومن علامة ميسيكا Messika، اخترنا لك سلسال ذهب أصفر مزين بحجر الكارنيليان الدائري في الوسط مع أحجار الألماس الأبيض.أقراط من بولغري ومن علامة بولغري Bvlgari، اخترنا لك أقراط ذهب وردي مزينة بأحجار الكارنيليان البارزة وأحجار الألماس الأبيض أيضاً.خاتم من بياجيه ومن علامة بياجيه Piaget، اخترنا لك خاتم مفتوح مزين بحجرين من الكارنيليان على كلا الجهتين مزينة بالألماس الأبيض من حولها.

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