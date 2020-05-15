تعرفي على طريقة دمج ظلال العيون للمبتدئين بخطوات بسيطة

تحب المرأة ابراز جمالها بجميع الطرق حتى لو اضطرت إلى التعرف على طرق جديدة تمكنها من الظهور بطريقة أجمل. فإليك طريقة دمج ظلال العيون للمبتدئين بخطوات بسيطة.

الخطوة الأولى

طريقة دمج ظلال العيون للمبتدئين بخطوات بسيطة

ابدئي باستخدام البرايمر الذي يساعد على إنشاء سطح أملس لمكياج العين. فبمجرد أن يجف البرايمر، يمكنك وضع قاعدة ظلال العيون التي تساعد على جعل ظل العيون يلتصق بالبشرة بشكل أفضل. وإذا لم يكن لديك قاعدة لظلال العيون، فسيقوم الكونسيلر أو كريم أساس بالعمل ذاته.

الخطوة الثانية

بالنسبة للمبتدئين، يجب أن تبدئي بـ 4 ظلال أساسية لإضفاء مظهر طبيعي يومي. ضعي ظل أفتح من لون بشرتك، وظل متوسط غير لامع، ثم ظل أغمق كاللون البني وظل أسود غير لامع. فإذا كان لديك قلم هايليتر للوجه، يمكنك استخدامه أيضاً لوضعه على الجفون.

الخطوة الثالثة

استخدمي فرشاة مسطحة وامزجي بها الظل الأخف والأفتح وضعيه على الزاوية الداخلية للعيون من الجهة السفلية، وبعد ذلك يمكنك بسهولة المزج نحو خارج العين. ثم انتقلي إلى الظل المتوسط واستخدمي فرشاة مزج وامزجي من الزاوية الخارجية للداخل على منطقة الجفون.

الخطوة الرابعة

ابدئي بأربع درجات من الظلال لمظهر يومي طبيعي

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قومي بتحديد محيط العينين باستخدام الظل الكونتور ضعيه من الزاوية الخارجية للعين وتأكدي من عدم المزج بدرجة عالية جداً لأن الظل المتوسط الدرجة يجب أن يكون دائماً أعلى من الظل الفاتح.

الخطوة الخامسة

بعد الانتهاء من مكياج الجفن انتقلي إلى الجزء السفلي من العين. امزجي اللون متوسط الدرجة والكونتور وضعيه على خط الرموش السفلي بدءاً من الركن الخارجي حتى يلتقي مع الهايليتر.

الخطوة السادسة

لإكمال المظهر، ضعي ظل العيون الأسود غير اللامع على الزاوية الخارجية للعينين وقريب من خط الرموش السفلي، هذا سيجعل العيون أكثر جاذبية. ثم قومي بوضع 3 طبقات من المسكارا على رموشك للحصول على مكياج متكامل.

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