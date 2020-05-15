أجمل تسريحات شعر مرحة مزين ببوند الشعر

إضافة بوند أو ربطات الشعر تعتبر موضة صاخبة لهذا لصيف. تمكني من استعماله بطرق عدة لكي تمنحك نظرة شبابية صيفية رائعة. اليك صور تسريحات شعر مرحة ببوند الشعر.

بوند الشعر مع الخصل الويفي

تمتعي بشعرك الويفي المفرود مع البندانة الملونة

إذا أردت التمتع بشعرك المفرود على أكتافك يمكنك اللجوء لتسريحة الويفي المائل الى الكيرلي، ومن ثم وضع البوند على شعرك. يمكنك إخفاء العقدة تحت الشعر أو إظهارها على أعلى الرأس، فهذه تسريحة سريعة يمكنها أن تمنحك إطلالة رائعة بأسرع طريقة.

ببوند الشعر مع الكعكة

تسريحة الشعر العفوية مع الكعكة

تسريحة الكعكة هي من أكثر الصيحات رواجاً هذا الصيف وخاصة الكعكة الفوضوية والعفوية. فهي تسريحة سهلة، قومي برفع شعرك للأعلى مع غرة منسدلة على جانبي وجهك ثم ضعي بوند الشعر على قمة الرأس و قومي بربط العقدة إما أسفل الرأس تحت الكعكة أو على الرأس من فوق أعلى الكعكة.

ببوند الشعر مع ذيل الحصان والظفيرة

ذيل الحصان مع الظفائر والبندانة

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تعتبر الضفائر منم أجمل التسريحات. احصلي على تسريحة ذيل الحصان مع الضفيرة عن طريق رفع الشعر الكيرلي أو الناعم الى أعلى الرأس ثم قومي بتجديل شعرك المتدلي بطريقة خفيفة.

لإضافة اللمسة الأنثوية، اختاري لون من ألوان دون الشعر المرحة وقومي بربطها على عقدة ذيل الحصان للحصول على طلة مميزة رائعة.

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