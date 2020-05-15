إليكي أجمل العطور المشرقة من "دولتشي وغابانا للجمال" Dolce&Gabbana Beauty

هذا الربيع، تقدّم لك "دولتشي وغابانا للجمال" Dolce&Gabbana Beauty زهرة صفراء ذهبيّة جديدة في حديقة "دولتشي"... شمسي، مبهج، ومنعش في شكل لا يقاوم، ينبثق هذا العطر الفاكهي-الزهوري الجديد من بهجة الحياة الإيطالية الرائعة. عبق فاكهة المانجا الريّانة الملوّنة، والياسمين الناصع يعانق رائحة الأخشاب الفاتحة المشبعة بدفء حرارة الشمس لابتكار عطر فاكهي-زهوري مشمس جديد هو: ماء العطر "دولتشي شاين" Dolce Shine Eau de Parfum.

يجسّد العطر حضور الشابة الجذّابة المبتسمة التي تتألق وتلفت الأنظار إليها أينما ذهبت. بفضل تألقها بإمكانها جعل أي يوم أكثر إشراقًا لمجرّد حضورها. عطر "دولتشي شاين" Dolce Shine الجديد مستوحى من اللحظة التي تفصل بين الشتاء والربيع عندما تتسلل خيوط الشمس الأولى إلى حدائق ساحل "أمالفي" Amalfi.

من خلال عطر "دولتشي شاين" Dolce Shine، ساهمت مبتكرة العطور "ماري سالامان" Marie Salamagne في توليف باقة عطرية متأنقة ومشمسة قادرة على جعل كل امرأة متألقة. تأثير جديد، زهوري، آسر ومبهج. في النفحات العلوية للعطر النابضة بالحياة، لمسة طبيعية مدهشة، تضم مزيجًا متناقضًا من نغمات المانجا اللذيذة جدًا، وخلاصة الليمون الهندي الحامضية المنعشة. في حين، تضفي لمسة غنيّة من السفرجل المقرمش طابعًا خاصًا على المزيج اللذيذ.

يُزهر قلب العطر مع دوّامة رائعة من نفحات الياسمين الناعمة، وزهر البرتقال الشمسي. كنسمة عليلة، تحيي النغمات الأزونية المالحة وغير المتوقعة، الروائح الخالصة للأزهار الغنيّة، ملامسة بخفّة البتلات بقطرات الندى الرطبة.

يثبت التألق المشمس للرائحة في قاعدة العطر القشدية حيث تطغى نغمات ناعمة مصدرها الأخشاب الفاتحة المشبعة بدفء حرارة الشمس، وخشب الصندل الأسترالي المدخّن، والمسك الأبيض الحريري الذي يستحضر الإحساس بالبشرة الناعمة والدافئة.

مبتسمة ومتألقة، تنتقل فتاة "دولتشي"Dolce الجميلة من الحديقة إلى شوارع "رافيلّو" Ravello على ساحل "أمالفي"Amalfi الإيطالي. في هذه البلدة الواقعة فوق تل هوائي، تضيء نورها. مرتدية فستانًا أبيض طيّار، حاملة باقة ملء اليدين من الأزهار المبهجة، تنشر الشابة الصغيرة الجذّابة البهجة حول كل من تلتقيه، بينما تقود السيّارة الإيطالية التقليدية التي تسير على ثلاثة دواليب Ape Car المغطاة بباقات من الأزهار الملوّنة.

من أجل العطر الجديد الملوّن الذي أضيف إلى مجموعة "دولتشي" Dolce، تكتسي القارورة والغطاء الأيقوني للعطر لونًا زاهيًا هو الأصفر المشرق الذي يتطابق مع العلبة الخارجية. كالعادة، يزيّن عنق القارورة عقدة من شريط أسود مضلّع. أما إسم العطر فمدوّن باللون البنفسجي الزاهي كلمسة مضيئة تعزّز الإيجابية الخاصة بعطر "دولتشي شاين" Dolce Shine .

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مجموعة "دولتشي" The Dolce Collection

متألق وناعم، العطر الأصلي Dolce Eau de Parfum هو رحلة حسّية عبر جزيرة صقلية، يجمع بين نفحات زنبق الماء الرقيق، النرجس البرّي الأبيض الجريء، وزهرة جنوب أفريقية التي تمّ أسرها لأول مرّة على الإطلاق داخل توليفة عطرية، هي: الأماريليس البيضاء.

مبهج ومرح، عطر Dolce Garden يضم روائح أزهار الفرانجيباني (الياسمين الهندي) النجماوية الفاتنة، التي انبثقت من هالة شمسية مبهجة في توليفة تمزج بين عبق الحمضيات ونغمات جوز الهند القشدي مع حليب اللوز الناعم الذي يذكّرنا بالحلويات التقليدية من جزيرة صقلية.

زهوري وملوّن، يتلاءم عطر Dolce Peony مع الشفافية الفاكهية لعبق الكمثرى الصينية Nashi Pear، ووفرة نفحات أزهار الفاوانيا المترفة، والمدموجة مع خشب البتشولي الذي يضفي بدوره لمسة متألقة على جوهر عطر "دولتشي" Dolce الحيوي.

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