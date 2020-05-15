إليكي أجمل عطور نسائية بروائح العود

أحدث عطور نسائية بروائح العود يمكن أن تكون من اختيارك في رمضان 2020 مع انتقاء نفحات شرقية مدموجة بين روائح العود والمسك والعنبر. فلا بد من اختيار احدث عطور نسائية بروائح العود التي سترافق إطلالاتك سواء في ساعات النهار.

انتقي من خلال الصور احدث عطور نسائية بروائح العود مختارة لرمضان 2020، وكوني السباقة بنثر نفحات فاخرة لضمان إطلالة شرقية متألقة.

احدث عطور نسائية

Lancôme L’Autre Ôud

اخترنا لك احدث عطور نسائية بروائح العود من Valentino Valentina Oud Assoluto بتركيبة غنية ببراعم البرتقال الممزوجة مع روائح العود والورد البلغاري والجلد والزعفران والفانيليا والأخشاب. وتألقي في ساعات النهار باحدث عطور نسائية من Armani Bois d'Encens الخشبي مع روائح البخور وأخشاب الأرز والعود لتكون من اختيارك في رمضان 2020.

احدث عطور نسائية

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Valentino Valentina Oud Assoluto

ولاطلالاتك المشرقة في رمضان 2020، انتقي احدث عطور نسائية من Giorgio Armani Eau de Nuit Oud بمزيج من البرغموت والهيل والفلفل الوردي والعود، بالإضافة إلى خشب الغاياك والزعفران والكيبريول. وتألقي في إطلالاتك اليومية باحدث عطور نسائية من Gucci Oud مع النفحات العصرية الناعمة من العود والبرتقال. كما لا تتخلي عن عطر Lancôme L’Autre Ôud بتركيبة شرقية وخشبية بروائح الورد والعود وأخشاب الغاياك والباتشولي للحصول على إطلالة ملفتة للنظر.

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