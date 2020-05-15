تعرفي على أفضل خلطات طبيعية للعناية بالشعر الكيرلي

تستخدم معظم النساء آلات تجعيد الشعر والمئات من الحيل المنزلية لتجعيد الشعر، بينما هناك مجموعة من النساء تتميز بشعرها الكيرلي الطبيعي. فالشعر الكيرلي بحاجة الى عناية لإبقائه رطباً في الصيف. فإليك خلطات طبيعية للشعرالكيرلي للاهتمام به وترطيبه في فصل الصيف.

ماسك الألوفيرا المنعش

استخدمي خلطات طبيعية لترطيب شعرك الكيرلي في الصيف

ضعي نصف كوب من الماء وملعقتين كبيرتين من الألوفيرا وملعقتين كبيرتين من الجلسرين وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند و ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في زجاجة رذاذ.

ثم هزي الزجاجة قليلاً، ولكن ليس بشدة، حتى تمتزج المكونات جيداً معاً، وضعي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.

زبدة الشيا المخفوقة مع زيت بذور العنب

ذوبي ½ كوب من زبدة الشيا حتى تصبح ناعمة ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت بذور العنب وملعقة صغيرة من العسل إلى زبدة الشيا، وضيفي ¼ كوب من جل الألوة فيرا. إخفقي جميع المكونات معاً وضعيه على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيداً، بعدها غطي الخليط وخزّنيه في مكان بارد وجاف.

ماسك الأفوكادو وقناع زيت جوز الهند

استخدمي ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند لترطيب شعرك المجعد في الصيف

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هذا الماسك الرائع يمنح شعرك لمعاناً طبيعياً ويقويه.

فزيت جوز الهند يرطب الشعر الجاف ويعطيه لمعاناً طبيعياً، والأفوكادو محمل بالبروتين ويصلح الشعر الجاف والتالف.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند على نصف ثمرة أفوكادو واخلطيهما جيداً، ثم ضعيه على فروة رأسك وشعرك لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه.

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