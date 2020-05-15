ملابس سباحة بـ"كمامات" طبية من تصميم تيزيانا سكاراموزو

روما – لايف ستايل
اكتسبت مصممة الأزياء الإيطالية تيزيانا سكاراموزو ثروة كبيرة بعد طرحها مجموعة من ملابس السباحة مرفقة بكمامات من نفس النوع مستوحاة من وباء الفيروس التاجي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تضررت أعمال سكاراموزو بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية بعد انتشار وباء كورونا، لذلك فكرت في تصميم ملابس سباحة وكمامات طبية من نفس القماش من أجل تحسين مزاجها ومزاج أفراد أسرتها.
وبحسب الصحيفة، نالت التصماميم الجديدة إعجاب المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشرت المصممة صور ابنتها مرتدية لها، وانهال الطلب على التصماميم الجديدة والتي سميت "تريكيني"، وبرأي سكاراموزو أن تصماميها نالت شعبية كبيرة بسبب الرغبة في تحسين المزاج والحصول على الطاقة الإيجابية.
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