الامارات | باحثون بريطانيون: لندن قد تكون نظيفة من فيروس كورونا قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون بريطانيون: لندن قد تكون نظيفة من فيروس كورونا قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد باحثون بريطانيون في تقرير نشر اليوم الجمعة أن العاصمة لندن قد تكون خالية ونظيفة من فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة، لكن ليس كل أجزاء المملكة المتحدة.

وأضاف التقرير أن أعداد الوفيات تناقصت بشكل جيد إلى 24، بينما وصلت الإصابات في مناطق الشمال الشرقي من المملكة إلى 4000 إصابة يومياً.

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وأظهرت البيانات الصحية أن معدل (R value) وهو المصطلح الذي يظهر عدد الإصابات لجميع أطراف المملكة المتحدة قد سجل 0.75 وهي إشارة جيدة على تراجع الإصابات مع العلم أن معدل ( 1 ) يعني احتمالية ارتفاع عدد الإصابات.

وبحسب المؤشرات فإن (R value) في العاصمة لندن قد انخفض إلى 0.4، ما يعني أن من بين كل 10 أشخاص هناك شخص واحد فقط مصاب.

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