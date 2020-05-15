أحدث صور هيفاء وهبي على "إنستغرام" يخطف أنظار مُتابعيها

بيروت - لايف ستايل
أطلّت النجمة هيفا وهبي على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة تألقت فيها بأزيائها الأنيقة التي تميّزت بالعصرية والاحتشام والأنوثة، في جلسة تصوير من وحي الأجواء الرمضانية. عادت هيفا بعد اللوك الشرقي بامتياز وتألقتها بالقفطان الذهبي، لتطل في صور جديدة في الدفعة الثانية من جلسة تصوير تحمل عنوان "ليالي رمضان" وهذه المرة بأسلوب مختلف تميّز بالرقي والاحتشام من مجموعة هاريثاند harithand لربيع وصيف 2020 بتوقيع المصمم حارث هاشم Harith Hashim.
اختارت هيفا لجلسة التصوير هذه أزياء عصرية باللونين الأخضر والأبيض. وتميّز القميص الذي إختارته هيفا بالياقة العالية والعقدة التي تتدلى منه بأناقة، ونسّقت مع القميص سروال أخضر ساحر بقصة الأرجل الواسعة جداً وباللون الزمردي الأنيق. وأكملت هيفا اللوك بحذاء البلاتفورم البيج الداكن بكعب عريض في المقدمة مع الكعب الخلفي العالي.
وإذ اعتمدت هيفا الإطلالة الجمالية نفسها كما في صورها السابقة، زيّنت شعر المنسدل بإكسسوار شعر برونزي، وأقراط دائرية وخواتم مرصّعة بالأحجار الكريمة من تصميم Aurore Ezzedine، واكتفت هيفا بالتعليق على الصور قائلة: "ليالي رمضان RAMADAN VIBES"، وإن غابت هيفا هذا العام عن الشاشة الصغيرة، ولم تطلّ بمسلسل جديد، إلا أنها استعاضت عن هذا الغياب بجلسة تصوير ساحرة بأجواء رمضانية مميّزة.
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