نصائح لحماية يديك من الجفاف نتيجة استعمال الكحول والصابون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

فرضت علينا التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا تنظيف اليدين بشكل مكثف بالصابون أو بالمعقم الكحولي. وهذا ما يعرّض بشرتها للجفاف والتشقق، ويتطلب ترطيبها مراراً وتكراراً. تعرفي فيما يلي على خلطة طبيعية، يسهل تحضيرها في المنزل، أثبتت فعاليتها في تأمين الترطيب المكثف لبشرة اليدين وتعزيز شبابها، حسب ما جاء فى موقع "العربية".

أول خطوات الوقاية

يشكل تنظيف اليدين أبرز خطوات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولذلك توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون على الأقل لمدة 20 ثانية أو تنظيفها بواسطة معقم كحولي لدى التواجد خارج المنزل. وهي توصي أيضاً بضرورة تعقيم كافة أرجاء المنزل بما في ذلك الأرضيات، والحمامات، ومقابض الأبواب. وذلك باستعمال أنواع مختلفة من المواد المطهرة يبقى أبرزها الكلور الذي يتسبب في أحيان كثيرة بتحسس في العينين، المجاري التنفسية، وحتى بشرة اليدين.

ويشدد الخبراء على ضرورة العناية ببشرة اليدين، التي تتعرض لاعتداءات خارجية كثيرة في هذه الظروف، من خلال الخطوات التالية:

الأفضلية تبقى لتنظيف اليدين بالماء والصابون، وعدم استعمال المعقم الكحولي إلا في حال عدم توفر إمكانية غسل اليدين.

استعمال صابون ناعم على البشرة لا يحتوي على الكثير من الملونات أو المكونات الكيميائية. ويمكن أيضاً استعمال الصابون البلدي الغني بزيت الغار وزيت الزيتون نظراً لفوائده المطهرة والمرطبة.

الاستعانة بالكريم المرطب لليدين عدة مرات في اليوم خاصة عند الاضطرار لاستعمال معقم اليدين لدى التواجد خارج المنزل. والجدير ذكره ان استعمال هذه المواد المرطبة لا يحد أبداً من التأثير المضاد للبكتيريا الذي يوفره تنظيف اليدين.

للحفاظ على نعومة اليدين، يُنصح بتطبيق الكريم المرطب بعد كل استعمال للماء والصابون. من الضروري أيضاً تطبيق الكريم المرطب على اليدين قبل النوم مما يسمح للبشرة بأن تستفيد من فعاليته طوال الليل. وينصح الخبراء باختيار كريم مرطب غني بالزيوت النباتية المغذية والغنية بالحوامض الدهنية التي تلعب دور غشاء حامٍ للبشرة.

وصفة طبيعية شديدة الترطيب

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تتميز بشرة اليدين بكونها حساسة جداً وعرضة للتلف والجفاف بفعل الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها. لتحضير خلطة طبيعية تعتني بها نحن بحاجة إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو، 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا، ملعقتين كبيرتين من زيت عشبة لسان الثور، و10 نقاط من زيت الجيرانيوم الأساسي.

يكفي تذويب زيت جوز الهند وزبدة الشيا في حمام مائي ساخن ثم إضافة زيت اللوز، زيت لسان الثور، وأخيراً زيت الجيرانيوم الأساسي إليها ثم الخلط جيداً للحصول على صيغة متجانسة. يُحفظ هذا الخليط في وعاء زجاجي محكم الإغلاق ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ليبرد. يتمّ خفقه بعد ذلك بشوكة ليكتسب صيغة كريمية ويُحفظ بعيداً عن مصادر الحرارة والنور.

نصائح مفيدة

من شأن هذه الخلطة الطبيعية أن ترطب اليدين وتؤمن لها النعومة المنشودة، ولكن يجب أن تتزامن مع بعض الخطوات العملية، أبرزها:

ارتداء قفازات بلاستيكية لدى القيام بالأعمال المنزلية لحماية بشرة اليدين من قساوة مواد التنظيف.

غسل اليدين بالماء الفاتر، فهو أقل قساوة على البشرة من الماء البارد أو الحار.

تجفيف اليدين بعناية بعد غسلها بالماء والصابون.

اختيار نوع الصابون المستعمل بعناية ليكون ناعماً على البشرة.

تقشير بشرة اليدين مرة أسبوعياً لتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.