"فى الموجة الحارة".. أطعمة يحتاجها الجسم فى رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لا يحتاج الجسم الكثير من الكربوهيدرات خلال أشهر الصيف وخاصة فى شهر رمضان، بقدر ما عليك الاهتمام بأطعمة معينة توفر قدراً من الطاقة مع السوائل والمعادن. تبريد الجسم، وتعويض نقص السوائل والكهارل الذي يحدث بسبب العرق من عوامل اختيار هذه الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية بتوفرها باستمرار في البيت، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

البطيخ:

الماء هو أهم عنصر في الصيف، ويشكل 92 بالمائة من محتوى ثمرة البطيخ. يمتاز البطيخ أيضاً بمحتواه من مادة الليكوبين التي تحمي الجلد من أضرار أشعة الشمس.

البروكلي:

يحتوي البروكلي على فيتامين "سي" أكثر من البرتقال. ويمتاز البروكلي بمضادات الأكسدة التي تكافح السرطان، وتركيبته التي تخفض الكولسترول الضار في الجسم.

العنب:

لا يعتبر العنب فاكهة منعشة فقط، فقد بينت دراسة نشرتها مجلة الكيمياء الحيوية أن العنب يحتوي على حمض يسمّى "إيلاغيك" يساعد على حرق الدهون، ويبطئ نمو الخلايا الدهنية. وعلى الرغم من أن العنب غني بالسكر إلا أن تناوله عامل صحي يحسّن التمثيل الغذائي.

الموز:

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من الكربوهيدرات المثالية للصيف الموز، كما أنه يحتوي على التربتوفان الذي يحسّن المزاج.

التفاح والشاي الأخضر:

وجدت دراسة حديثة أن أكل التفاح مع الشاي الأخضر يمد الجسم بجرعة كبيرة من البوليفينول الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، ويقوم بدور هام في الوقاية من السرطان.

القرنبيط:

يعتبر القرنبيط من أفضل المغذيات التي تحتوي على الكربوهيدرات، وهو أفضل بديل للأرز والقمح، لأنه يحتوي على مغذيات هامة مثل فيتامينات "ب"، ومضادات للأكسدة تحمي من السرطان.

البابايا:

من أفضل الوجبات الخفيفة في الصيف نظراً لمذاقه الحلو، ونوعية الإنزيمات التي يحتوي عليها والتي تسهل الهضم. يحتوي البابايا أيضاً على مواد مضادة للالتهابات تخفّف شكاوى المعدة.

البيض:

يحتوي البيض على 9 أحماض أمينية أساسية، كما أنه منخفض الدهون، وغني بالروتين. وقد بينت دراسات حديثة أن تناول 4 بيضات في الأسبوع يقلل مخاطر الإصابة بالسكري.