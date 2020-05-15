نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة نوال الزغبي خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة من المنزل.
وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة ناعمة، وارتدت بلوزة رمادي مفتوحة علي فستان طويل باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ومكياج هادئ.
وعلقت نوال علي الصورة "خليك في البيت " والتقطت الصورة وهي تجلس بمنزلها في الانتريه.
وتعد أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".
وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغان باللهجة المصرية.
وعلى صعيد آخر، طرحت نوال الزغبي أغنية القوية شهر فبراير الماضي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.
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