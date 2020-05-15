بمكياج ناعم شمس الكويتية تستعرض جمالها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وتألقت شمس الكويتية ببلوزة باللون الأسود المنقوش، ومرصعة باللون الفضي. كما تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

وأما من الناحية الجمالية، وضعت شمس الكويتية المكياج الناعم لإبراز جمالها الرقيق. كما انها ارتدت بعض الاكسسوارات اللافتة، فوضعت الأقراط في الأذن، مع عقد أنيق في الرقبة. Advertisements قد يهمك أيضا: 10 تنسيقات شتوية للمحجبات من سارة الودعاني منها بنطال أبيض وبلوزة صوفية الاكسسوارات الملونة موضة الصيف في 2020

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