نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة مميزة على النجيلة

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مميزة، وهي جالسة على النجيلة. وتألقت نانسي عجرم مرتدية شيميز باللون الأبيض مكشوفا من منطقة البطن، مع بنطال جينز باللون الكحلي الفاتح ممزق من بعض المناطق. وتركت نانسي عجرم خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابه على كتفيها.

كما تخلت نانسي عجرم عن وضع اللمسات الجمالية وظهرت بدون مكياج، مع عدم ارتداء الاكسسوارت. Advertisements قد يهمك أيضا: بناطيل جينز من نجوى كرم لإطلالات عملية وأنيقة تعرفي علي خطوات تطبيق مكياج النجمة زندايا

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