للبشرة الجافة.. اعتمدي هذه الخلطات لترطيب فعال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 صباحاً - البشرة الجافة تحتاج عناية خاصة، كونها شديدة التأثر بالمواسم الأربعة، ففي الصيف تزداد مشاكل الجفاف مع ارتفاع حرارة الجو والأمر نفسه يتضاعف مع البرد القارس، ما قد يعرضك لمشاكل الحبوب، والتهاب الجلد واحمراره، لذلك الاهتمام بها يتطلب الترطيب الدوري بـ الماسكات الطبيعية.

ماسك صفار البيض والزبادي وفيتامين E

ماسك صفار البيض





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- صفار بيضة



- ملعقة صغيرة زبادي



- كبسولة فيتامين E



ضعي المكونات مع بعضها، ووزعيها باستخدام فرشاة بشكل متساو على بشرتك.



اتركي الخليط يجف على بشرتك، لمدة 30 دقيقة.



اشطفي وجهك بالماء الفاتر مع غسولك الخاص.



كرري الماسك مرة أسبوعيًا.

يعدّ الزبادي أحد المرطبات القوية للـ بشرة الجافة، ويساعد فيتامين E على تجديد حيوية بشرتك، أما صفار البيضة فيغذيها بالبروتينات والكالسيوم، العناصر التي قد تفقدها البشرة الجافة مع عوامل الجو.



ماسك الألوفيرا مع زيت جوز الهند

ماسك الألوفيرا





- ملعقة صغيرة من هلام الصبار



- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



اخلطي المكونين مع بعضهما، و احرصي على أن يكون هلام الصبار طازجًا، استخلصيه قبل تحضير الماسك على الفور.



ضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة، حتى يجف الصبار.



اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًا.



يساعدك الخليط على ترطيب البشرة، وحمايتها من التشققات، إذ يحتوي الصبار على العناصر الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين A ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى جوز الهند الذي يحمي بشرتك من الالتهابات، والتجاعيد.

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