الامارات | 5 إرشادات لإفطار متوازن وصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات لإفطار متوازن وصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت أخصائية التغذية، سارة عبدالغني، أن الصيام أثبت فوائده الكثيرة في الحد من بعض الحالات المرضية، منها «مقاومة الأنسولين» والسيطرة على السكري من النوع الثاني، ولهذا فقد تم اعتماد نظام الصيام المتقطع كأحد الأنظمة الغذائية التي تساعد في الحصول على هذه النتائج الصحية وخسارة الوزن في آن. واشترطت عبدالغني الحصول على فوائد الصيام بمجموعة من الإرشادات التي لابد من الالتزام بها، ويأتي في مقدمتها الإفطار الصحي والمتوازن، متحدثة عن خمسة عوامل من الضروري الالتفات لها على الإفطار، نظراً إلى تأثيرها في الصحة والجسم.

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