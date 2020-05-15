الامارات | سامي يوسف.. «روحية تضامن» عبر منصة «فيس بوك»

شكرا لقرائتكم خبر عن سامي يوسف.. «روحية تضامن» عبر منصة «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في إطار حملتها #الثقافة إنسانية_متحدون_دمتم_بخير، المؤلف الموسيقي وكاتب الأغنيات الفنان العالمي سامي يوسف في الأمسية التفاعلية «روحية تضامن»، على صفحة «فيس بوك» الخاصة بالمجموعة، ضمن سلسلة الفعاليات الرائدة التي أطلقتها المجموعة عبر منصاتها الرقمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، وسعياً لتعزيز التضامن الإنساني والتكاتف المجتمعي عبر دعم الثقافة والفنون والتعليم، والتزاماً بالاستجابة الوطنية الشاملة في مواجهة الظرف العصيب الذي تمر به الإنسانية والمتمثل في انتشار وباء «كورونا».

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، هدى إبراهيم الخميس: «يسعدنا التعاون مع كبار الفنانين العالميين في إيصال رسالة الفنون السامية بقيم الإيمان والإنسانية والخير في هذه الأيام المباركة، وتعزيز مفاهيم التسامح والانفتاح في فضاءات حوار الثقافات وتلاقي الحضارات».

وتابعت: «تجدد الأمسيات الرمضانية التفاعلية عهد مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على الإسهام في تأكيد أهمية الثقافة ومحورية الفنون في مسيرة الحضارة الإنسانية عبر التاريخ، خصوصاً في رحلة تعافي الإنسانية من تداعيات وباء (كورونا)، وما قدّمته دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة من جهد وبذل في تخطي آثاره محلياً وعالمياً».

وقال يوسف: «الفن قوة هائلة، عصية على النسيان راسخة في ذاكرة الإنسان، تجمع المتلقي والمؤدي معاً في فضاء اللحظة الأزلية الإبداعية الحاضرة بكل ما فيها».

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جدير بالذكر، أن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أتاحت جميع مصادرها الإلكترونية من محتوى رقمي معرفي وثقافي وفني وموسيقي، ومقتنيات الأعمال الفنية الخاصة بالمجموعة، عبر المنصات الإلكترونية للجمهور؛ وذلك في إطار حرصها على دعم خطة الاستجابة الوطنية الشاملة التي وضعتها دولة الإمارات لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

الفن قوة هائلة عصية على النسيان راسخة في ذاكرة الإنسان.

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