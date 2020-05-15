الامارات | مزاد «كريستيز» يستعد لأكبر ماسة تباع على الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد «كريستيز» يستعد لأكبر ماسة تباع على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلّط مزاد «كريستيز للمجوهرات»، المزمعة إقامته عبر منصة كريستيز الإلكترونية بين 16 إلى 30 يونيو المقبل، الأضواء الباهرة على أكبر ماسة تباع عبر الإنترنت، حيث سيراوح السعر التقديري لها بين مليون ومليوني دولار، وهي أثمن قطعة مجوهرات يتم عرضها للبيع على الإنترنت لدى دار المزادات الشهيرة.

وتندرج هذه الماسة المستطيلة القَطع من التصنيف اللوني «د» تحت الفئة IIa النادرة للغاية، وغالباً ما تتميز بالشفافية واللمعان الفائقين.

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