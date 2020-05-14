تعرفي علي قواعد اتيكيت تلقى الهدايا

القاهرة – لايف ستايل
ان استلام الهدايا من الاخرين له قواعد خاصه به و هو ما يعرف ب اتيكيت تلقى الهدايا
لا يجب ان تدعى فرحتك بالهدايا ان تنسيك تلك القواعد الاساسيه
اتيكيت تلقى الهدايا
عند حمل الهدية بين يديك انظري في عين من قدمها لك مع ابتسامه رقيقه توحى بمعانى الشكر و الامتنان مع عدم التردد فى شكر الشخص الذى قدم الهديه
ضعي الهدية جانبا الأن و ابدأى التحدث مع من قدّمها لك فى اى موضوع كان حتى لا يتخيل ان كل ما يهمك هو الهديه فقط ثم احرصي على أن تقدّيم كوب من القهوة أو الشاي او حتّى قطعة حلوى أو فواكه وبعدها اشكريه مجددا ثم تقدّمي نحو الهدية وافتحيها.
عند فتح الهديه احترسى من تعبيرات وجهك عند رؤيتها للمره الاولى فيجب ان تظهرى اعجابك بها حتى لو لم تعجبك فليس من اللائق ان نظهر للاخرين اننا لم نعجب بهداياهم فكل شخص له ظرف معيّن وذوق معيّن واعتبارات خاصّة به و الغرض من تقديم الهديه هو اسعاد من نقدم له الهديه فإذا كنت لا تريدين الهدية فمن الممكن القول بأن لديك القطعة نفسها واستبدالها بواسطة البطاقة التي غالباً ما تكون مرفقة بكلّ هدية.
لا تتحدثى عن سعر الهديه مطلقا حتى لو كان من قدمها هو اقرب الاقربين لك سواء صديقه حميمه او اب او زوج فحتى التلميحات عن سعر الهديه يعطى انطباع سىء فاذا كانت رخيصه الثمن فأنت تضعيه فى موقف محرج و اذا كانت غاليه الثمن فسيظن انك ماديه فلا داعى ابدا للاستفسار عن الثمن فقيمه الهديه تكمن فى قيمه الشخص الذى قدمها
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