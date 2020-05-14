اطلالات متنوعة من وحي الفاشينيستا ماريا عليا

ماريا عليا مدونة موضة عالمية، لها أسلوب مميز باعتماد الأزياء المختلفة والتي تُلهم به كثير من الصبايا المحجبات، خاصًة باطلالات تجمع بين الأسلوب الشرقي والغربي بطريقة عصرية.

وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من أبرز اطلالات الفاشينيستا ماريا عليا، لتستلهمي منها بعض الأفكار لاطلالتكِ.

البلوزة بقصّة مائلة مع البنطلون الواسع

موضة البلوزات بالقصّات المائلة من الموديلات التي ظهرت في أوائل الألفينات، ولكنها اختفت لفترة كبيرة، وها هي بدأت بالظهور من جديد، كالبلوزة البيضاء التي اعتمدتها ماريا عليا، مع البنطلون الواسع.

وقد نسقتْ ماريا اللوك شنطة باللون الأحمر الجرئ، وارتدتها بطريقة الكروس والكتف بالوقت نفسه، وهي اللمسة المجنونة التي تعتمدها ماريا عليا بالكثير من اطلالتها المختلفة.

طريقة تنسيق البليزر الشتوي من ماريا عليا

أما موضة البليزر فيمكنكِ تنسيقها بالطريقة الكلاسيكية بالاعتماد على البنطلون الواسع، واختيار بليزر مع قصّة ضيقة قليلا تبرز رشاقتكِ، لاطلالة كلاسيكية مناسبة لأوقات العمل، كما أنها مناسبة للشابات مع اعتماد الألوان العصرية كاللون الطوبي للبنطلون.

فساتين عصرية بألوان شبابية

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لفتنا هذا الفستان باللون الأصفر الخردلي الذي اعتمدته ماريا عليا، مخطط بالطول مناسب للصبايا صاحبات القوام النحيف، مع كشكشة بسيطة من الجزء السفلي، ربما برزت ولو قليلًا قصر القامة لدى ماريا، تحديدًا عندما نسقت الشنطة باليد القصيرة مع اللوك.

الجمبسوت الجلد ستايل جرئ للمحجبات

واحد من اطلالات ماريا التي تعتمد على لمسات جنونية هو اختياره للجمبسوت مع قصّة الساق الواسعة، نسّقتها مع حذاء Saftey ضخم، وتوربان بألوان النود، لاطلالة تناسب الصبايا الجريئات.

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