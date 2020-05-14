خيارات شبابية لفصل الشتاء من جو ياسمينا

تنسق البلوجر الشابة جو ياسمينا أزياءها بدقة، وبشكل يتناسب مع قوامها ومجتمعها، وتميل للتنسيقات الشبابية المكملة بـ القطع الكاجوال المميزة. واليوم استوحينا منها لمحبيها وللشابات عشر إطلالات شتوية أنيقة ومميزة.

تزينت جو ياسمينا ببنطال وبلوزة باللون الأسود وزُينت أطراف البلوزة بكاروهات باللونين الأحمر والأسود، وكسرت لون الإطلالة بقبعة فسفورية لستايل شبابي، وظهرت ببنطال جينز وبلوزة وحذاء رياضي باللون الأسود، وزينت البلوزة من المنتصف بزهرة صفراء للوك شبابي، وتألقت ببنطال جينز وبلوزة سوداء مزينة بكتابات ملونة وحذاء رياضي أسود لمظهر أنيق، وأطلت ببنطال أسود واسع مزين بالأبيض وبلوزة فسفورية بكتابة سوداء لخيار شبابي كاجوال، واختارت في إحدى إطلالاتها عباءة سوداء مزينة بأطراف الأكمام باللون الرمادي لإطلالة بسيطة وعملية.

كما ارتدت بنطالًا من الجينز وبلوزة سوداء وزينتهما بحزام أسود لستايل بسيط، ونسقت بلوزة صوفية حمراء وبنطالًا أسود مزينًا بخطوط بيضاء للوك عصري، وتجملت ببنطال رمادي وبلوزة صوفية بيضاء مزينة بخطوط مع قبعة شتوية لخيار أنثوي، وتميزت ببنطال جينز ومعطف أبيض وحذاء بوت أسود لمظهر حيادي، وتأنقت ببنطال جينز ومعطف رمادي مزين بالأسود مع حذاء بوت أسود لإطلالة مميزة.

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