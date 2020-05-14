تعرفي علي أفضل حبوب لتطويل الشعر بسرعه

بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي غنيّ بالفيتامينات للحفاظ على صحّة شعرك، تقدّم بعض العلامات التجارية مكمّلات غذائية تساهم بـ تطويل الشعر ونموّه وحماية فروة الرأس من المشكلات التي تهدّدها.

في ما يأتي افضل حبوب لتطويل الشعر بسرعه:

Nutrafol Core for Women

يعمل هذا المكمّل الغذائي على مكافحة الإلتهابات والجذور الحرّة التي تهدّد صحّة الشعر وتتسبّب بإضعاف بصيلاته، وهو غنيّ بالفيتامين (هـ) والكيراتين والكولاجين البحري وحمض الهيالورونيك، وهي مكوّنات تساعد في تسريع نموّ الشعر وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية المعززة لصحّته.



2- Pacifica Hair Nirvana Beauty Gummies

يأتي على شكل لبان بنكهة البطيخ، يحتوي هذا المكمّل الغذائي على البيوتين والفيتامينين C وE، ما يجعله خياراً مثالياً لمن تبحث عن جرعات إضافية وسهلة لتعزيز صحة شعرها.



3- Moon Juice Super Hair Daily Hair Nutrition

الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الشعر وترقّقه. يمكن أن تساعد هذه المكملات الغذائية من Moon Juice على التحكم في الكورتيزول بفضل محولات أشواغاندا والجينسنغ - بالإضافة إلى جميع الفيتامينات والمعادن والمغذيات التي يحتاج إليها الجسم لدعم نمو الشعر الصحي.



4- Sugar Bear Hair Vitamins

بتركيبة غنيّة بالبيوتين وحمض الفوليك وزيت جوز الهند والفيتامين C، يساعد هذا المكمّل الغذائي على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وعلى نموّ الشعر بشكل صحيّ وسريع.



5- HUM Nutrition Hair Sweet Hair Growth - Vegan Gummies

يأتي هذا المكمّل الغذائي بتركيبة لبان نباتي بنكهة التوت، خالي من الغلوتين، غنيّ بالبيوتين وحمض الفوليك يحمي فروة الرأس من الالتهابات والتهيّجات التي تؤثر على صحّة الشعر، كما يساعد في تجدّد الخلايا ونموّ الشعر بسرعة.

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6- Vital Proteins Matcha Collagen



مع الكولاجين المصنوع من جلد البقر، ومسحوق جوز الهند، والماتشا الترابية، يوفر هذا المكمّل الغذائي جميع الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم لتعزيز صحة الشعر والبشرة والأظافر في آن واحد.



7- Klorane Keratin Caps Dietary Supplements

تدعم كبسولات الكيراتين اليومية والكلورين المعبأة بالبيوتين نمو الشعر الصحي بينما تعمل الفيتامينات مثل B6 والزنك والسيلينيوم على تقوية الشعر بمرور الوقت.



8- PHYTOPHANÈRE Natural Dietary Supplement for Hair

تهدف المكملات الغذائية من فيتو إلى تقوية خصلات الشعر الرقيقة والتالفة بتركيبة نباتية تمزج بين مضادات الأكسدة من الفيتامينات A و B و C و E مع الأحماض الدهنية الأساسية.

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