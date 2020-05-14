أفكار أزياء شتوية على طريقة نسرين طافش

رصدنا لنسرين طافش في مناسبات مختلفة عددًا كبيرًا من الاطلالات الشتوية، التي نسقتها بأسلوب شبابي أنيق مع لمسات من العصرية، وقد اعتمدت النمط الكاجوال بطريقة ناعمة بعيدة عن البهرجة أو النمط المبالغ به، ولهذا فقد جمعنا اليوم بالصور أبرز تنسيقات شتوية من نسرين طافش، لتستوحي أفكار اطلالات مميزة تتألقين بها في مختلف المناسبات الخاصة بكِ، وإليكِ بعض الأمثلة.



اطلالة أنيقة نسقتها نسرين طافش مؤخرًا:

شاهدنا نسرين طافش وقد نسقت اطلالة أنيقة ذات طابع شبابي، وقد اختارت فيها بنطلون جينز سكيني أزرق مع قميص أبيض بتصميم كلاسيكي، ومن فوقهما اختارت جيليه طويلة باللون الرمادي بصفي أزرار، وأكملت اللوك بجزمة عالية من الجلد باللون الأسود.

فستان تويد قصير نسقته نسرين طافش مع جزمة سوداء:

اطلالة شتوية ثانية أنيقة اعتمدتها نسرين طافش لأحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيها فستانًا قصيرًا من التويد باللونين الأسود والأبيض، ومن تحته نسقت قميصًا أبيض مزينًا بالكشكش عند الرقبة، وأكملت اللوك بجزمة عالية من الجلد الأسود وحقيبة كتف أنيقة باللون الزهري من ديور Dior.



لوك شتوي ناعم باللونين الأسود والرمادي:

لوك شتوي أنيق وناعم نسقته نسرين طافش وقد اختارت فيها فستان ميدي من الصوف المحاك باللون الرمادي الداكن، قصته ضيقة وأكمامه طويلة وقد نسقت من فوقه معطفًا طويلًا أسود وحذاء كاحل مطاطيًّا بتصميم عصري.

تنسيق شبابي في التنورة القصيرة اعتمدته نسرين طافش:

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نسقت نسرين طافش لوك شتويًّا ذا طابع شبابي، وقد اختارت تنورة قصيرة باللون الأسود، نسقت معها سويتر باللون الأصفر الغني، وأكملت اللوك بجزمة عالية وشنطة يد متوسطة الحجم من الجلد الأسود من بالنسياغا Balenciaga.

تنسيقات شتوية مميزة جمعت بين الأناقة والعصرية اعتمدتها نسرين طافش في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لمناسباتكِ القادمة هذا الموسم.

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