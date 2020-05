تعرفي علي خطوات تطبيق مكياج النجمة زندايا

يختلف عن المكياج اليومي أو مكياج العمل.

فأمسية رأس السنة تفرض اطلالة متألقة، ومكياجًا فخمًا، يُبرِز العينَيْن، ويحدّد النظرة.

لذلك، اخترنا لك أسلوب مكياج النجمة زندايا، كما بدت في حفلة الأوسكار العام الفائت.

الواقع أنّ النجمة زندايا، لا تبخل على متابعيها بالاطلالات المتجدّدة، سواء على صعيد التسريحات، أو قصّات الشعر، أو حتى المكياج.

فمعروف عنها أنّها تتنقّل بين أساليب مختلفة من المكياج الناعم وأسلوب الـ"لا مكياج" الذي راج في الآونة الأخيرة، وصولًا إلى المكياج الفخم، والمكياج الدخاني.

أمّا هنا فاخترنا تسليط الضوء على مكياج زندايا في حفلة الأوسكار العالمية، حين استقطبت الأضواء وعدسات المصوّرين، فتناقلت وسائل الإعلام صورها، وراح الجميع يسأل عن أسلوب مكياجها.

يبقى السؤال، ما هي أبرز مستحضرات التجميل التي استخدمت في تطبيق مكياج زندايا في حفلة الأوسكار، وأي مستحضرات يمكنكِ ان تستخدمي بما يتلاءم مع حفلة رأس السنة؟

بداية، توضح خبيرة المكياج التي طبّقت مكياج زندايا المذكور، شايكا دالي أن مكياج زندايا في حفلة الأوسكار يتّسم بحاجبَيْن عريضَيْن، محدّدين جيدًا، وظلال عيون دخاني، وأحمر شفاه نيود، ولون بشرة برونزي لامع.

أما أيّ مستحضرات تجميل تختارين للحصول على مكياج مشابه، فإليكِ الجواب:

استخدمت شايكا دالي مستحضرات تجميل من تشارلوت تيلبوري، وهي كالآتي:

ابدئي بتحضير البشرة يومين إلى ثلاث عبر تطبيق ماسكات منظّفة ومرطّبة، تبعًا لنوع بشرتكِ.

- للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، طبّقي كريم الترطيب من تشارلوت تيلبوري Charlotte’s Magic Cream على الوجه والعنق.

- لكي تحصلي على بشرة مضيئة، طبّقي مستحضر Unisex Healthy Glow على وجهكِ، وعنقكِ، وأعلى الصدر في حال كانت الملابس كاشفة، وذلك عندما يجفّ كريم الترطيب.

- امزجي القليل من مستحضرَي Hollywood Flawless Filter مع كريم الأساس Magic Foundation للحصول على التغطية المناسبة وبشرة مضيءة ومشرقة.

- يمكنكِ تحديد وجنتَيْكِ من خلال تقنية الكونتورينغ في حال الحاجة، وذلك باستخدام مستحضر Hollywood Contour & Beauty Light Wands من تشارلوت تيلبوري.

- أما بالنسبة إلى مكياج العيون فيمكنكِ الاستعانة بمجموعة ظلال العيون Luxury Palette in The Dolce Vita التي تحتوي على تدرجات البني والبرونز والبيج، ثمّ حدّدي حاجبَيكِ باستخدام قلم Brow Lift in Naomi.

- لارساء التوازن المطلوب، كما فعلت زندايا، اعتمدي أحمر الشفاه النيود Hall of Fame lip lustre

