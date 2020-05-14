صيحات اكسسوارات ربيع وصيف 2020 من أسبوع نيويورك

شكّلت صيحات الاكسسوارات جانب كبير من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، لتنبأ بموسم مفعم بالتفاصيل المرحة والألوان المبهجة والكثير من الإطلالات الجريئة.

تعرفك على أبرز صيحات موضة اكسسوارات ربيع وصيف 2020، لتختاري منها ما يجدد خزانتك.

الاكسسوارات الملونة نجمة أسبوع نيويورك

طغت الألوان الفرحة على منصات عروض الأزياء الجاهزة فتشكلت منها مختلف الاكسسوارات وجمعت بعض القطع بين أكثر من لون مثل الموديلات التي جمعناها لكِ من مجموعات آنا سوي Anna Sui، براندون ماكسويل Brandon Maxwell ومارك فاست Mark Fast.

اللؤلؤ الأبيض يزين اكسسوارات 2020

لا تزال موضة اللؤلؤ الأبيض محافظة على مكانتها على منصات العروض وهذا العام اقتصرت على الاكسسوارات، فزينت الأقراط الكبيرة المرصعة من توقيع برابال غورونغ Prabal Gurung كما صُممت منها اكسسوارات شعر أشبه بالتيجان ستناسب عروس 2020 وتجدينها لدى ماركة Khaite.



موضة القرط الواحد من عروض نيويورك

أكتظت مدرجات عروض أسبوع نيويورك بالعديد من الصيحات غير الاعتيادية وفي مقدمتها موضة إعتماد قرط واحد، أستوحي من اطلالات عارضات برابال غورونغ Prabal Gurung، تيبي Tibi وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta.



موضة السلاسل المعدنية من أسبوع نيويورك

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ينت عارضات أسماء كبيرة في عالم الموضة بالسلاسل الكبيرة والطويلة، فأحببنا هذا الاكسسوار المميز من توقيع براندون ماكسويل Brandon Maxwell و Zimmermann و Ports 1961.

الأقراط الدائرية الأبرز ضمن صيحات 2020

أعادت عدد من الماركات صيحة الأقراط الدائرية بمختلف أحجامها إلى واجهة الموضة، من جهتنا لفتتنا الموديلات الذهبية متوسطة الحجم من مجموعة بروينزا شولر Proenza Schouler، الموديل المؤلف من طبقات من برابال غورونغ Prabal Gurung والأقراط الكبيرة من أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta.

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