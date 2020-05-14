فتحة الساق هي صيحة بدأتها الجميلة أنجلينا جولي منذ بضعة أعوام لتصبح من أجمل صيحات موضة الفساتين.

وتصدرت أشهر عروض الأزياء لأبرز المصممين مثل إيلي صعب، وجورج حبيقة، وزهير مراد وغيرهم من المصممين العالميين.

لذا اختارنا لك مجموعة من فساتين الخطوبة المنسدلة والمفتوحة على الساق بألوان مفعمة بالجرأة والأنوثة وقصات فريدة من نوعها، لتحصلي على إطلالة مميزة ورائعة في خطوبتك.



أبرز إطلالات فساتين خطوبة مفتوحة على الساق

اعتمدي على الفساتين المنسدلة بشكل انسيابي، كالفستان الكشكشة عند فتحة الساق، واكسسوار فخم يزيّنها فوق الفتحة، مناسبة للمرأة الجريئة والواثقة من نفسها.

الفساتين البراقة مع التطريز، من الممكن أن تضيف لمسة أنيقة لمظهركِ كهذا الفستان البراق، مع فتحة الساق، يمكنكِ معه تنسيق حذاء نود أو فضي.

فساتين خطوبة

فستان أزرق بلون أزرق يمنحه إطلالة أكثر جمالاً خاصة بموديل أحادي الكم من الجانب الأيمن مع فتحة طويلة تبدأ من أعلى الأرداف وحتى نهاية الساق، ومزود بالشيفون المنسدل على الصدر وبالجزء السفلي من الفستان.

يمكنكِ اعتماد الفساتين الربيعية، بلمسة من درجات الفوشيا الفاقع، المناسب للصبيّة التي تبحث عن إطلالة شبابية.

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اختاري الفساتين بدرجات الألوان الهادئة، كهذا الفستان من خامة الساتان الحريرية ، مناسب للصبايا النحيفات، مع فتحة الساق الطويلة من كسرة البليسيه العصرية الموجودة بالفستان

أما إذا كنت من محبي التصاميم البسيطة فهذا الفستان من إيلي صعب بلونه الفاتح مع اعتماد بعض الاكسسوارات البسيطة مناسب جداً لحفل الخطوبة.

لمحبي الفساتين القصيرة اخترنا فستانًا متوسط الطول "ميدي"، من توقيع المصمم نيكولا جبران، بفتحة ساق جانبية جريئة تظهر قوامك وأنوثتك بشكل لافت.

للوك مُبهر يوحي بإطلالة الأميرات الخيالية، فستان من اللون البيج المطرز بالكامل بالكريستالات الفضية في الصدر والذي انسحبت لتزيين منطقة الخصر، التصميم بفتحة ساق طويلة من الأرداف وحتى نهاية

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