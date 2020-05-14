فساتين باللون الأسود من وحي النجمات.. من بدت أكثر رشاقة؟

يعتبر اللون الأسود الخيار الأول لغالبية النساء في إطلالاتهن. حيث أن معظمهن يخترن فساتين أو ملابس باللون الأسود إما للحصول على إطلالة أنيقة وفاخرة، وهي عناصر يؤمنها اللون الأسود.. سيد الألوان من دون منازع، وإما بغاية إخفاء بعض عيوب الجسم وهو أيضاً ما يبرع اللون الأسود بإنجازه!

هند صبري

ومن وحي النجمات العربيات الأكثر أناقة، اخترنا لك بعض الإطلالات التي عنونها اللون الأسود بفخامته. اختارته سيرين عبد النور على قماش من المخمل، وهو قماش دقيق جداً، ولكن جسم سيرين وقوامها يمنحانها القدرة على اختيار اللون الاسود وغيره من الألوان دون تردد.

سيرين عبد النور

كما اختارته النجمة الشابة نادين نجيم على جمبسوت عصري، منحها إطلالة شبابية وأنيقة بالوقت نفسه. وهذا التصميم يحتاج لجسم نحيل وقوام ممشوق كاللذين تتمتع بهما نادين. ومن المعروف عن نادين عشقها لهذا النوع من الملابس الذي يمنحها أناقة لافتة دون أن يمنعها من الشعور بالحرية والعفوية.

سيرين عبد النور

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ومن الإطلالات اللافتة أيضاً باللون الاسود، كان فستان إليسا الذي اختارته من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب في إحدى حفلاتها الغنائية، وهو مزيج من قماش المخمل وقماش الفوال مع تطريزات ساحرة. وقد لاقت إطلالاتها آنذاك الكثير من الإطراء والإعجاب.

إليسا

شاهدي صور النجمات اللواتي ارتدين موديلات فساتين اللون الأسود وأخبرينا من برأيك بدت الأكثر رشاقة

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