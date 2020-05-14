زيت الجزر لبشرة شابة خالية من الحبوب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 10:45 مساءً - عرف الجزربفوائده الفعّالة على كافة أعضاء الجسم الداخليّة، لكن هل تعلمين بأنه يحتوي على زيت مميّز يعكس جمالك الخارجي ويلّون بشرتك بهالة برونزيّة مشرقة، إذاً تعرّفي أكثر على فوائده الجماليّة والعلاجيّة لتطلّي بنضارة مثاليّة .



فوائده الجماليّة

فوائده الجماليّة



يدخل زيت الجزر في صناعة المستحضرات التجميليّة بفضل خصائصه المرطبّة والمطهرة، فهو يزيل الماء الزائد من الجسم، ويحارب السيلوليت، يستعمل لتدليك الجسم وتنعيمه، ويجدّد أنسجة الخلايا، كما ينقّي الوجه من الحبوب والبثور ويخلّص البشرة من مختلف المشاكل كالدهون والجفاف...، كذلك يعتبر من أهم الزيوت الأساسيّة للجمال، كونه يحتوي على أعلى نسبة من فيتامين A الضروري لصحة وسلامة الجلد، فاستعماله بشكل منتظم يساعد على إزالة البقع والشوائب من البشرة، كما يحسن ويوحّد لونها يمنحها الإشراق واللون البرتقالي النضر.



مادة الكاروتين هي من أهم المواد التي يتميز بها هذا الزيت فهي ذات فوائد عديدة من بينها تنشيط الأنسجة والخلايا، إزالة التجاعيد، منع ترهّل الجلد، تقوية الشعر والأظافر بفضل مادة البتا كاروتين، كما يحفّز عمليّة البرونزاج ويعزّز جمال البشرة، يغلفها ويعيد شبابها، ويستعمل كبديل لكريم الشمس لأنه يحمي من الأشعة فوق البنفسجيّة، كما يستعمل لترطيب البشرة بعد التعرّض للشمس، ويمكنك استعماله مباشرة على جسمك أو مع خلطه مع زيت أخر.

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خلطات الجزر لمعالجة حب الشباب

خلطات الجزر لمعالجة حب الشباب



لتتخلّصي من حب الشباب، ضعي في الصباح والمساء قطرة واحدة من زيت الجزر الصافي على كل حبة.

للتخلّص من حب الشباب وداء الورديّة: اخلطي زيت الجزر مع زيت زهرة الإيمورتيل، وزيت الفستق، وجيّل الألوفيرا، ضعي الخليط صباحاً ومساءاً حتى تتحسن بشرتك.

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للتخلّص من علامات التقدّم في السن كالتجاعيد والبقع: اخلطي زيت الجزر مع زيت الورد النباتي وزيت الجيرانيوم، استعملي الخليط مرتين في اليوم لتتحسّني.