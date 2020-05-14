فساتين ناعمة باللون الأزرق بوحي ملكات وأميرات العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 10:45 مساءً - ملكات وأميرات العالم المعاصرات يتمتعن بذوق رفيع في الموضة، وإطلالاتهن دائماً ما تكون مدروسة بعناية؛ لتتماشى مع النمط الملكي الفاخر، من دون التخلي عن الأسلوب المواكب للموضة، ولهذا فإن كثيرات منهن أصبحن أيقونات في الموضة ومصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء حول العالم، ولاسيّما عندما يتعلق الأمر بالموضة وتنسيق الإطلالات، واليوم جمعنا بالصور أجمل فساتين ناعمة اختارتها الملكات والأميرات باللون الأزرق، بمختلف درجاته الفاتحة والداكنة؛ لتستوحي بعض الأفكار المميزة لمختلف مناسباتك الرسمية القادمة، وتتمتعي بأسلوب أنثوي مميز يجمع بين الأناقة مع لمسات من العصرية، وإليكِ بعض الأمثلة..



كيت ميدلتون في فستان باللون الأزرق من إيلي صعب:

كيت ميدلتون في فستان أزرق من ايلي صعب



من أجمل إطلالات كيت ميدلتون Kate Middleton ومن أكثرها أناقة كانت في هذا الفستان الأزرق، الذي اختارته من دار إيلي صعبElie Saab ، والمصنوع من مزيج قماش التول مع الدانتيل الناعم بقصة أنثوية ومحتشمة، حيث إن أكمامه طويلة وياقته مزينة بشريطة، وتنورته كلوش وصل طولها إلى حد الكاحل، وقد نسقت معه حذاء بكعبٍ عالٍ، وحقيبة كلاتش باللون الفضي، وقبعة بتصميم مميز.

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الملكة رانيا في فستان ميدي باللون الأزرق:

الملكة رانيا أنيقة في فستان باللون الأزرق



إطلالة راقية تألقت بها الملكة رانيا، بدت مزيجاً بين الأنوثة والعصرية، حيث اختارت فستان ميدي باللون الأزرق الغني، مصنوعًا من مزيج قماشي الكريب مع الموسلين، قصته ضيقة وأكمامه طويلة، وطوله يصل إلى حد الكاحل، وكانت قد زينته بعقد مميز مصنوع من حبات اللؤلؤ، وأكملت اللوك بحقيبة يد صغيرة من فندي Fendi ، وحذاء أنيق بكعبٍ عال.

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الأميرة صوفيا متألقة في إطلالة ناعمة باللون الأزرق:

الأميرة صوفيا في فستان أزرق محتشم بتصميم ناعم



شاهدنا الأميرة صوفيا Princess Sofia في إطلالة أنثوية رائعة باللون الأزرق الفاتح، وكانت عبارة عن فستان سهرة ماكسي بتصميم ناعم، ياقته عالية، وأكمامه منفوخة، تنتهي بسوار عريض عند الكاحل، أما تنورته فمنسدلة على شكل ذيل سمكة، وكانت قد زيّنته ببروش ألماسي، أضفت من خلاله لمسات مميزة.

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الملكة ليتيسا متألقة باللون الأزرق:

اختارت الأميرة ليتيسيا فستان ماكسي أزرق



الملكة ليتيسيا Queen Letizia تعتبر من الأكثر أناقة، وكثيراً ما نشاهدها في تصاميم ناعمة ومبتكرة، ومنها هذا اللوك الذي اختارت فيه فستان سهرة ماكسي باللون الأزرق الداكن، بقصة البليزر العصرية، ومزينًا عند الخصر بزر من الكريستال، وكانت قد أكملت اللوك بحذاء أنيق بكعب عالٍ، وأقراط ألماسية ناعمة.



فساتين ناعمة باللون الأزرق تألقت بها ملكات وأميرات العالم؛ بأسلوبهن الراقي والمواكب للموضة، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار؛ لتتألقي بدورك بهذا اللون الملكي.

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